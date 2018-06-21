«Я не уважаю тех руководителей, которые не уважают учителей» - эти слова главы Узбекистана Шавката Мирзиёева процитировал премьер-министр Абдулла Арипов на видеоселекторном совещании 21 июня, передает Xabar.uz.

Мероприятие было посвящено государственной системе образования. Премьер зачитал распоряжение, согласно которому школы больше не будут подчиняться местным или региональным правительствам.

«Отныне хакимияты (администрации) не имеют права приглашать работников народного образования и директоров на различные собрания. Школы напрямую подчиняются министерству народного образования», - заявил Арипов.

Ранее на портале проектов нормативно-правовых актов республики было опубликовано постановление, согласно которому зарплату учителей планируется увеличить с 1 сентября, а лучшие из них будут ездить за рубеж для повышения квалификации.

Совещание, на котором выступил премьер, состоялось спустя день после неожиданной отставки прежнего министра народного образования Улугбека Иноятова и трех его заместителей, передает ИА «Фергана». Вместо них в мероприятии участвовал новый глава ведомства Шерзод Шерматов со своей командой.

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