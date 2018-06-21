В столице продолжается строительный бум. В этом материале мы решили привести ТОП-10 самых привлекательных жилищных проектов в Душанбе. Объекты были выбраны по различным показателям, от цен до условий проживания.

Экспертное мнение: на что обращают внимание

О факторах, влияющих на рынок жилья в Душанбе и колебания цен, мы поговорили с риелторами и специалистами по недвижимости. Сейчас в столице, по словам экспертов, можно насчитать более пятидесяти застройщиков, которые в текущий момент строят жилые объекты.

…дворы и детская площадка

- Основным фактором определения востребованности жилья является цена, - говорит эксперт по недвижимости Мичгона Фозилова. – А вот цену определяют месторасположение, транспортная доступность и инфраструктура.

Отсутствие или недостаточное соответствие требованиям клиента той или иной составляющей может повлиять на конечную цель.

По словам эксперта, сейчас в Душанбе строят много, поэтому есть из чего выбирать.

- Клиенты наряду с месторасположением дома обращают внимание на наличие двора и детской площадки. Можно привести множество примеров новостроек с отсутствующим или маленьким двором, - говорит Фозилова.

…о «небожителях»

Другой эксперт по недвижимости, Дилафруз Раджабова, говорит, что в последнее время большим спросом пользуются квартиры на верхних этажах.

- Я называю их «небожителями». Востребованность этих квартир связана не только с низкой ценой, сейчас строить научились, да и обращать внимание на качественное лифтовое оборудование тоже.

Еще, по ее словам, сейчас большим спросом пользуются дома рядом с рынком. Например, новостройка рядом с рынком «Мехргон» по востребованности не уступает элитным домам в центре.

Факторы, влияющие на стоимость жилья, можно разделить на внешние и внутренние. Отклонение от идеала по каждому признаку порой существенно снижает стоимость объекта.

… от материалов до цен

Эксперт по недвижимости Мехровар Сафолов говорит, что потенциальные покупатели часто интересуются транспортными развязками, чтобы было удобно добираться в любую точку города. Но в последнее время есть и те, кто предпочитает жить поодаль от шумных дорог.

Эксперт говорит, что не менее важным является материал, из которого построено здание.

- Среди покупателей более востребованы кирпичные строения, монолитные строения, использование пеноблоков не востребованы.

- Но самое важное – цены. С началом экономического кризиса, снижения цен на стройматериалы цены на жилье стали стабильно снижаться. Но в последние недели прослеживается незначительное повышение цен на недвижимость, правда на фоне увеличения числа новостроек и строительных компаний данная тенденция будет практически незаметна.

ТОП-10

С учетом мнений специалистов мы решили назвать десять самых привлекательных жилищных комплексов в столице.

Жилой комплекс Diar Dushanbe

Строится комплекс по улице Н.Хувайдуллоева (ориентир: ресторан «Бохтариён»). С 5 жилыми и 3 офисными зданиями от 8 до 17 этажей, на территории комплекса расположен 5-звездочный отель с обслуживаемыми апартаментами.

Застройщиком выступает компания ООО «Катари Диар Реал Истейт Инвестмент Компани – Таджикистан».

«Диар Душанбе» - это тщательно спроектированный комплекс, сочетающий в себе жилую и коммерческую недвижимость. Многофункциональный жилой комплекс расположен вдоль озера, имеет несколько торговых центров, магазинов и парков, тут есть многоуровневая парковка. Квартиры в жилом секторе предполагают сдавать с полным ремонтом и возможным дизайном и меблированные по желанию клиента.

Один квадратный метр стоит от $2,5 тыс.

Жилой комплекс Diar Dushanbe Фото с сайта qataridiar.com

Жилой комплекс «Ёкут»

Многоквартирный жилой комплекс «Ёкут» расположен в центре столицы на пересечении улиц Бухоро и Шевченко (ул. Бухоро, 13).

Застройщиком выступает холдинговая компания ООО «Ёкут-2000».

Жилой комплекс будет состоять из 4 корпусов. Сейчас идет строительство блока «А», который по плану будет сдан в конце 2018 года. В блоке «А» 128 квартир. Здесь на первых двух этажах расположены торговые площади в 1544 кв.м. С 3-го по 18-й этаж - жилые площади. На одной площадке 8 квартир: две 3-комнатные (126,07 кв.м и 117,69 кв.м), одна 2-комнатная (70,93 кв.м) и пять 1-комнатных (45,73 кв.м и 45,66 кв.м).

Один квадратный метр стоит $650.

Отличительной особенностью жилого комплекса «Ёкут» является удобное месторасположение и относительно низкие цены для квартир в центре столицы.

Фото: Макет дома

Между тем в прошлом году компания «Ёкут» сдала в эксплуатацию жилой комплекс в городе Вахдат (три 13-этажных блока из 297 квартир).

Жилой комплекс «Элит строй сервис»

16-этажный многоквартирный жилой комплекс «Элит строй сервис» расположен на пересечении улиц С.Айни и А.Дониша.

Застройщиком является ООО «Элит Строй Сервис».

В комплексе 135 квартир (10 766 кв.м). Подземный паркинг - 1816 кв.м (на 38 машин). Общая площадь торгового центра на 1-м и 2-м этажах - 1868,4 кв.м. Жилой комплекс оснащен тремя бесшумными высокоскоростными лифтами фирмы Koyo.

1-, 2-, 3-комнатные квартиры площадью от 56,14 до 136,50 кв.м.

Средняя цена за один квадратный метр составляет в среднем $800.

Фото: Макет дома

Компания была основана в 2007 году и уже построила 12-этажный жилой комплекс по столичной улице Истаравшан, 20; 12-этажный жилой дом по ул. Фотеха Ниязи напротив ТЦ "Пойтахт" (стадион "Спартак"); 12-этажный жилой дом по пр. Рудаки, 110, напротив Педагогического университета; 12-этажный жилой дом по ул. Бухоро, 27, напротив Таможенной службы; 9-этажный дом из 4 блоков по проспекту И.Сомони (напротив посольства России), а также 9-этажный жилой дом по ул. Пушкина, 81, рядом с Минобороны, 5-этажный жилой дом по ул. Н.Махсума, 10 (Испечак, напротив 102-го мкрн).

Жилой комплекс «Ориё Плаза»

Многоквартирный жилой комплекс «Ориё Плаза» расположен в центре столицы по улице Мехнат, вблизи торгового центра «Мехргон».

Застройщиком выступает компания, созданная таджикскими и афганскими предпринимателями.

Жилой комплекс будет состоять из двух 12-этажных корпусов. На первых двух этажах будут расположены торговые площади с эскалатором и грузовыми лифтами. Жилой комплекс оснащен лифтами производства США с автономными генераторами, имеет подземную автостоянку.

Отличительной особенностью жилого комплекса «Ориё Плаза» является наличие своего многофункционального спортивного комплекса для мужчин и женщин.

Жилой комплекс «Зеленая башня»

Жилой комплекс «Зелёная Башня» - 2-блочный комфортабельный жилой дом (12 и 14 этажей). Он отвечает всем критериям жилья бизнес-класса, как в плане уровня строительных технологий, качества строительных и отделочных материалов, так и в плане наличия собственной развитой инфраструктуры. Застройщиком является строительная компания «Строй-Центр».

Комплекс расположен на ул. Лахути, рядом с гипермаркетом «Ашан», имеет подземный паркинг, благоустроенную придомовую территорию. На 1-м и 3-м этажах есть торговый центр Jysk.

В отделке фасада использованы теплоизоляционный материал и декоративная краска производства Турции, а для 1-го и 2-го этажей - вентилируемый фасад с утеплением и наружными фибропанелями.

Дом оснащен двумя мощными насосами для подачи воды и водохранилищем на 100 кубов, двумя трансформаторами мощностью 1000 киловатт каждый. В 1-, 2-комнатных квартирах будет по 1 кондиционеру, а в 3-комнатных квартирах - 2 кондиционера.

В каждой квартире пол рассчитан на установку тёплых полов. Есть эвакуационный выход в каждой квартире. Дом оснащен лифтами немецкого производства. На одной площадке 3 квартиры.

Цена за один кв. метр в среднем составляет $750.

Строительная компания «Строй-Центр» образована в 2008 году и уже сдала в эксплуатацию жилой комплекс «Роял Хаус» на перекрестке ул. Карамова и пр. Рудаки, в 200 м от Ботанического сада, и жилой комплекс «Согдиана» (рядом с посольством США).

Жилой комплекс «Мега групп»

Жилой комплекс из девяти блоков расположен по улице Айни (напротив школы №6). Общая площадь жилого комплекса составляет 43 тыс. кв. метров, торговых центров и центров обслуживания – 12 тыс. квадратных метров.

Застройщиком является ООО «Мега групп констракшн».

В комплексе есть детский сад, торговый центр, двухуровневая подземная автостоянка и другая современная инфраструктура.

По мнению специалистов, отличительной особенностью данного комплекса является оборудованная детская площадка, благоустроенный двор c фонтанами.

Средняя цена за один кв. метр жилья составляет $550–700.

Жилой комплекс «Ватан»

Многоквартирный жилой комплекс «Ватан» расположен в центре столицы на пересечении проспекта Рудаки и улицы Айни.

Застройщиком выступает компания «Авиценна». Предположительно это будет самое высокое жилое здание в Душанбе.

«Ватан» состоит из трёх блоков. Самым высоким из них будет центральный блок - 24 этажа. Два остальных, которые располагаются по бокам центрального блока, состоят из 20 этажей. Площадь всего комплекса - 53 309,8 квадратных метра. Из них 35 504,1 кв. метра - жилые.

Торговые помещения займут 8 916,3 квадратных метра и расположатся на трёх первых этажах здания, а на двухэтажную подземную парковку выделена площадь в 8 889,4 квадрата. Кроме этого, в здании будут как рестораны и бары, так и кафе быстрого питания.

Фото: Макет дома

В среднем цена одного кв. метра колеблется от $500 до $700 в зависимости от этажа.

Отличительной особенностью является наличие 12 квартир на одной площадке.

Компания «Авиценна» имеет опыт строительства и уже выстроила 18-этажный жилой комплекс «Симург», расположенный по столичной улице Шотемура, 57, и жилой 16-18-этажный комплекс «Хушанг» по улице Бухоро, 32–34.

Жилой комплекс «Баракат»

Элитный жилой комплекс «Баракат» расположен на пересечении проспектов Рудаки и Исмоила Сомони. Комплекс находится вблизи Центрального парка Душанбе, Дворца нации, здания администрации президента, здания МИД.

Застройщиком является компания «Проект-Инвест».

Дом возведен по технологии монолитного домостроения. Квартиры улучшенной планировки, с двумя санузлами. Окна квартир оснащены высококачественными стеклопакетами. На первых двух этажах - крупный деловой и торгово-сервисный центр, круглосуточная аптека и супермаркеты, стоматологическая поликлиника. Рядом школа №8 и детский сад.

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В доме есть 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Однокомнатные - 45,0 кв.м; двухкомнатные - 76,3 кв.м и 70,8 кв.м; трехкомнатные - 108,6 кв.м, 101,9 кв.м и 109,1 кв.м; четырехкомнатные - 122,5 кв.м.

Цена одного кв. метра в среднем составляет $1200–1400 .

Компания построила также элитный жилой комплекс «Муниса», расположенный недалеко от торгового центра «ЦУМ».

Жилой комплекс «ВИП Строй»

Многоквартирный жилой комплекс «ВИП Стройт» расположен в центре столицы - за «Гранд Отелем», по улице М.Курбанова, 25.

Застройщиком является компания «ВИП Строй». Жилой комплекс будет состоять из трех 15-этажных блоков. В данном комплексе на первых двух этажах будут расположены торговые площади. С 3-го по 15-й этаж - жилые площади. На одной площадке до 6 квартир. В блоке 1 и 1а - трехкомнатные (106,09 кв.м и 126,9 кв.м), двухкомнатные (75,7 кв.м, 78,1 кв.м, 79,2 кв.м и 85,0 кв.м) и однокомнатные (51,1 кв.м, 52,1 кв.м, 52,8 кв.м и 57,7 кв. м) квартиры. В блоке 2 - трехкомнатные (86,89 кв.м и 106,0 кв.м), двухкомнатные (63,3 кв.м и 82,9 кв.м) и однокомнатные (42,6 кв.м).

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Средняя цена за один квадратный метр в зависимости от этажа колеблется от $600 до $800.

Отличительной особенностью жилого комплекса является удобное месторасположение в центре столицы.

Жилой комплекс «Сиёвуш»

Многоквартирный двенадцатиэтажный жилой комплекс «Сиёвуш» расположен в центре столицы по проспекту Рудаки, 77. Застройщик - компания «Камар Ал-бос».

В данном комплексе на первых двух этажах расположены торговые площади и первая в столице кофейня «Шоколадница».

На этажах с 3-го по 12-й расположены жилые площади. На одной площадке 2-3 квартиры.

Средняя цена за один квадратный метр составляет $2 тыс., с ремонтом и отделкой.

Отличительной особенностью жилого комплекса «Сиёвуш» является не только удобное месторасположение в центре столицы, но и то, что это, по мнению экспертов, самое красивое здание с отделкой фасада в стиле Версаче. Наряду с этим дом имеет благоустроенный двор, свою автономную прачечную-химчистку, охрану (из числа сотрудников вневедомственной охраны МВД), налажена влажная уборка подъездов два раза в день.

Небольшой бонус: жителей дома не посещают контролеры коммунальных служб. Закрепленный человек их числа обслуживающего персонала собирает показания счетчиков и осуществляет сверку самостоятельно.

Компания построила несколько элитных жилых комплексов: многоэтажный комплекс над торгово-развлекательным комплексом «Ориёно», рядом с чайханой «Рохат», жилые комплексы рядом с филиалом МГУ и двенадцатиэтажный жилой комплекс рядом с бизнес-центром Vefa Center.

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