Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня встречу с главой исполнительной власти Афганистана доктором Абдулло Абдулло, который находится в Душанбе в рамках участия в Международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития, 2018-2028».

В ходе встречи Эмомали Рахмон и Абдулло Абдулло обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Глава Таджикистана отметил, что РТ является сторонником развития конструктивных и долгосрочных отношений с Афганистаном и прилагает для этого все необходимые усилия. Он поблагодарил Абдулло Абдулло и делегацию Афганистана за активное участие в душанбинской "водной" конференции.

Пресс-служба президента РТ

Эмомали Рахмон также сообщил, что Таджикистан готов подготовить для Афганистана специалистов в сфере энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, орошения, строительства и архитектуры, технологий.

В ходе встречи была отмечена необходимость усиления борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, отмечает пресс-служба лидера Таджикистана.

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