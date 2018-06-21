Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана задержало за мошенничество хирурга Центра здоровья города Гиссар. Он потребовал 6,5 тыс. сомони взамен за помощь в деле признания негодным к армейской службе своего земляка.

Хирург Эгам Нарзикулов задержан за злоупотребление своими служебными полномочиями, сообщает пресс-служба агентства.

«Используя свое служебное положение, он потребовал сначала 1300 сомони за оказание содействия в решении вопроса о признании М.Б. не годным к армейской службе. Получив требуемую сумму, хирург решил еще «подзаработать» и потребовал дополнительно 5,2 тыс. сомони, в момент получения которых и был задержан с поличным», - отмечает антикоррупция.

В сообщении отмечается, что в отношении Эгама Нарзикулова возбуждено уголовное дело по признакам ст. 247. (Мошенничество) ч.2 УК РТ, ведется следствие.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus