Улугбек Иноятов, занимавший пост министра народного образования Узбекистана более пяти лет, отправлен в отставку, сообщает UzNews.

Экс-министр народного образования проработал в этой должности с февраля 2013 года. За что уволен министр образования, издание не отмечает.

Новым министром назначен Шерзод Шерматов, с февраля 2018 года до нынешнего назначения занимавший пост министра инновационного развития Узбекистана.

Как пишет ИА Фергана, вместе с Улугбеком Иноятовым своих должностей лишились трое из четверых его заместителей – Кадирбай Бектурдиев, Жахонгир Сидиков и Дилшод Кенжаев. Сохранил свой пост лишь самый молодой чиновник в узбекском правительстве, 23-летний Алишер Садуллаев, известный тем, что предлагал законодательно запретить привлечение учителей к общественным работам и призывал молодежь к проведению скромных свадеб.

Новыми заместителями главы Миннаробразования РУ назначены теперь уже бывшие замминистра инновационного развития Атабек Назиров и Алишер Умаров, а также Сарвар Бабаходжаев, до этого работавший ректором университета Инха в Ташкенте. Новоиспеченный министр народного образования Шерзод Шерматов также имел опыт управления этим вузом.

Фергана отмечает, что Шерзод Шерматов родился в 1977 году. Он является выпускником Ташкентского технического университета и Йельского университета (США). В прошлом году Шерматов был назначен исполняющим обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком).

В феврале этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал положение дел в сфере IT. В частности, глава государства отметил неудовлетворительное качество мобильной связи и сети интернет, неэффективную работу по внедрению электронных государственных услуг, увеличению электронного документооборота, обеспечению информационной безопасности. В результате Шерматов был уволен с поста и.о. руководителя Мининфокома и был назначен заместителем министра инновационного развития.

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