Повышение стоимости топлива не может не отразиться на ценообразовании на наиболее востребованные продукты хотя бы потому, что до торговых точек они доставляются автотранспортом.

В Таджикистане за последние несколько дней существенно выросли цены на автомобильное топливо. И уже есть реакция рынка: топливо подорожало на 10-15%, а стоимость проезда на междугороднем транспорте – на целых 50!

Стоимость топлива на автозаправочных станциях столицы начала расти на следующий же день после праздника по окончании месяца рамазан. Наиболее значительно выросли цены на сжиженный газ, которым в республике пользуются более половины автомобилистов: за последние четыре дня он подорожал почти на 25% - с 3,40 до 4,20 сомони за 1 литр.

Цены на «народную марку» бензина (АИ-92) на АЗС Душанбе повысились на 12% (с 6,80 до 7,60 сомони за литр), а на дизельное топливо – на 13% (с 7,00 до 7,90 сомони).

Зафиксирован также рост стоимости этих трех наиболее востребованных видов автомобильного топлива на Севере страны: так, газ здесь стоит 4,00 сомони, бензин марки АИ-92 – 7 сомони, а дизельное топливо – 7,40 сомони.

По данным Министерства экономического развития и торговли РТ, 60% автомобилистов в Таджикистане используют в качестве топлива сжиженный газ.

Казахстан и Россия поднимают ставки

Поставщики топлива связывают рост цен с повышением его стоимости в странах, откуда оно завозится в республику.

«Выросли цены только потому, что идет повышение стоимости ГСМ в мире в целом и в частности в тех странах, откуда мы их ввозим. Естественно, чем дороже топливо будет обходиться поставщику, тем дороже он будет потом продавать его, чтобы покрыть появившиеся дополнительные расходы», - сказали «АП» в компании «Фароз», которая является одним из основных поставщиков сжиженного газа на таджикский рынок.

Почти 80% сжиженного газа в Таджикистан поставляется из Казахстана.

Согласно данным казахстанских СМИ, за первый квартал 2018 года сжиженный газ в Казахстане подорожал на 10 процентов без учета налога на добавленную стоимость.

В мае этого года парламент РК одобрил законопроект о газе и газоснабжении, позволяющий производителям повысить предельную оптовую цену на сжиженный газ и, таким образом, не терпеть убытки.

Казахстанские парламентарии отметили, что существовавшая предельная оптовая цена на сжиженный газ (около $120 за тонну) существенно ниже не только экспортных, но и оптовых цен в приграничных странах.

Оптовые цены на нефтепродукты в России, откуда в Таджикистан везет бензин, например, «Газпром», росли без остановки с середины февраля до середины мая. Наиболее резкий скачок произошел в конце мая, когда оптовая цена бензина АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже превысила 50 тысяч рублей ($787) за одну тонну, отмечают российские СМИ.

Федеральная антимонопольная служба потребовала от нефтяных компаний обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке, увеличив производство и снизив экспорт.

Правительство России пообещало снизить акцизы, однако вице-премьер Дмитрий Козак посоветовал россиянам не ждать падения стоимости литра - российские нефтяные компании смогут разве что зафиксировать цены на текущем уровне.

Подорожание топлива может привести к повышению цен на все товары первой необходимости. Asia-Plus

…Некоторые продавцы ГСМ отмечают, что в повышении стоимости топлива не последнюю роль сыграло также обесценивание таджикской валюты к доллару.

«Мы продаем топливо за сомони, а поставщики приобретают его за пределами страны за доллары. А доллар за последние месяцы существенно подорожал. Соответственно, поставщик для компенсации своих потерь вынужден идти на повышение цен, чтобы остаться на плаву», - сказали на одной из столичных АЗС.

Отметим, что за последние два месяца доллар по отношению к таджикской валюте укрепился почти на 3%.

В Антимонопольной службе при правительстве Таджикистана говорят, что изучают причины сложившейся на топливном рынке ситуации. «Изучаются стоимость сжиженного газа, бензина, солярки на нашем рынке и в странах-поставщиках ГСМ, а также объемы поставок. Вся эта работа будет завершена в ближайшие дни, после чего уже можно давать конкретные оценки», - заключили в антимонопольном ведомстве.

Ждем роста цен

Подорожание топлива уже повлияло на стоимость проезда из столицы в пригородные районы. Если, к примеру, неделю назад пассажиры платили таксистам-извозчикам за проезд из Душанбе в Турсунзаде 10 сомони, то сегодня последние требуют до 15 сомони.

«Раньше я соглашался на 10 сомони, теперь не могу, не покрывает», - говорит один из таксистов, курсирующих по этому маршруту.

Пассажиры же жалуются на недобросовестность таксистов, которые, по их мнению, не совсем обоснованно поднимают цены.

«Как только случается небольшой скачок цен, таксисты существенно повышают стоимость проезда. Вот и на этот раз, топливо подорожало на 10-15%, а стоимость проезда – на целых 50%. Самое же странное то, что цена за проезд у нас никогда не изменяется в обратном направлении при снижении стоимости топлива», - сказал один из пассажиров.

Экономический обозреватель Джамшед Раджабов считает, чтоподорожание топлива неминуемо приведет к повышению цен на все продукты первой необходимости.

«Повышение стоимости топлива не может не отразиться на ценообразовании на наиболее востребованные продукты хотя бы потому, что до торговых точек они доставляются автотранспортом. Уже сейчас можно увидеть повышение цен на некоторые продукты, и этот рост, скорее всего, продолжится, как только будет исчерпан тот объем товаров, который был завезен до подорожания ГСМ», - заключил Раджабов.

Годовая потребность Таджикистана в сжиженном газе составляет около 350 тысяч тон, а в других нефтепродуктах - чуть более 400 тысяч тонн.

Поставкой ГСМ в республику занимаются более 50 компаний, сравнительно крупные среди них - «Газпром нефть - Таджикистан» и «Фароз». Сжиженный газ в основном импортируется из Казахстана, а бензин и дизельное топливо - из России.

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