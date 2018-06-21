Семьям нелегальных мигрантов, прибывающим в США, больше не грозит принудительное разлучение. Соответствующий указ, прекращающий подобную жестокую практику, подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении Белого дома, опубликованном после подписания закона, указывается, что "действующая администрация США намерена поддерживать единство семьи", в том числе включая содержание всех членов иностранной семьи совместно в случае их задержания, "если это возможно, допускается законом и позволяют ресурсы".



"Мне не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют, а детей разлучают с родителями... У нас будут очень мощные границы, но мы не будем разделять семьи", - заявил президент США после подписания указа.

При этом он добавил, что США продолжат придерживаться политики «нулевой терпимости» по отношению к тем, кто нелегально пересекает американские границы.

Телеканал Дождь пишет, что влияние на решение Трампа могла оказать его жена Мелания, которая несколько раз лично говорила с ним о необходимости не разделять семьи. 15 июня Трамп написал в твиттере, что к разделению семей привела законодательная деятельность демократов. 18 июня его жена Мелания осудила практику разделения детей и родителей и заявила, что страной нужно управлять исходя не только из законов, но и «из сердца».

Медуза отмечает, что американские пограничники разделяют взрослых и детей из семей нелегальных мигрантов, прибывших в США. Это связано с политикой «нулевой терпимости», которая предписывает задерживать нарушителей миграционного законодательства; как следствие, детей задержанных отправляют в центры содержания для несовершеннолетних.

Эта политика Белого дома вызвала шквал критики - как в самих США, так и со стороны международного сообщества.

Пресс-секретарь ООН Равина Шамдасани подчеркнула, что детей нельзя задерживать из-за того, что их родители нелегально пересекли границу. "Подобная политика не отвечает интересам ребенка и ведет к нарушению прав человека", - отметила она.

С 5 мая по 9 июня на границе с Мексикой более 2300 детей были разделены с родителями. В СМИ появлялись аудиозаписи, на которых дети плачут и просят вернуть их к родственникам.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, около двух тысяч детей нелегальных мигрантов в США были помещены в изоляторы отдельно от родителей, нарушивших миграционное законодательство.

Детям из мигрантских семей, разлученным с родителями при попытке попасть в США, не назначают адвокатов. Они вынуждены сами представлять себя в суде, зачастую не зная английского языка, говорят правозащитники из техасской НКО Texas Civil Rights Project.

"Звучит дико, потому что это трех-, четырехлетние дети, которые должны сами защищаться в миграционном суде против государства. И наверное люди, которые это слышат, думают: "о чем вы? это невозможно". Так вот, это возможно. Так и происходит", - сказал представитель НКО Карлос Гарсия в эфире программы Би-би-си Newsday.

Би-Би-Си также опубликовала видео, где пограничники США шутят при плачущих детях, разделенных с родителями, которые были помещены в клетки.