Президент Пакистана Мамнун Хусейн, который находится в Душанбе с официальным визитом, и участвует в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», 20 июня во второй половине дня, встретился с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Шукурджоном Зухуровым.

Спикер нижней палаты парламента Таджикистана выразил удовлетворение уровнем сотрудничества двух государств. Он также высказал свою точку зрения по межпарламентскому сотрудничеству двух дружественных стран и подчеркнул, что они находятся на должном уровне, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Мухаммадато Султонов.

Мамнун Хусейн дал высокую оценку "водной" конференции в Душанбе, мировым инициативам Таджикистан и его ведущей роли в обсуждении глобальных проблем, связанных с водой.

Далее президент Пакистана провел встречу премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзод, с которым обсудил вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, выразив свою заинтересованность в расширении отношений двух стран.

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