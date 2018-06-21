Сотрудниками антикоррупционного ведомства Таджикистана по факту получения взятки задержана адвокат коллегии адвокатов «Дифоъ» (Защита) города Худжанда Шахло Сатторова.

Пресс-служба Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией республики сообщает, что задержанная, войдя в доверие жителя города Истаравшан для оставления приговора суда о его разводе с женой, попросила в качестве взятки 1 тыс. 200 долларов США.

Сатторова была задержана в момент получения вышеназванной суммы.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество).

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