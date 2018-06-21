Суд Хатлонской области изменил меру пресечения для оперуполномоченного отдела по борьбе с незаконным наркооборотом ОМВД района Дусти Махмадулло Идиева, который ранее находился под подпиской о невыезде. Он будет объявлен в розыск и принудительно доставлен в суд.

Подсудимый Махмадулло Идиев, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, из-за чего скончался задержанный, 20 июня не явился на судебное слушание, которое было назначено на 10 часов утра.

Стороны были преждупреждены о назначении судебного заседания, но подсудимый оперативник так и не явился. Суд удовлетворил ходотайство адвокатов потерпевшего об изменении меры пересечения в отношении Идиева, было решено в принудительном порядке доставить его в зал суда, отметил источник в облсуде.

Председательствующий на процессе судья Фахриддин Додоматзода отметил, что в случае, если подсудимый не явится в суд, судебное определение будет направлено в УМВД по Хатлонской области, и оперуполномоченный будет объявлен в розыск.

Ранее гособвинитель попросил суд приговорить Махмадулло Идиева к 9 годам лишения свободы и дополнительному наказанию в виде четырёх лет лишения права занимать определенные должности.

В свою очередь, адвокаты потерпевшей стороны, предоставленные Коалицией гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности, Далер Курбанов и Умед Ниязов просят суд вынести самое строгое наказание с учётом обстоятельств рассматриваемого уголовного дела.

Суд над Идиевым начался в феврале 2018 года в Хатлонском областном суде под председательством Фахриддина Додоматзода. В декабре 2017 года генпрокуратура предъявила обвинения о превышении должностных полномочий оперуполномоченному управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД района Дусти, старшему лейтенанту милиции Махмадулло Идиеву. Он обвиняется в том, что при задержании жителя района Шаартуз 50-летнего Толиба Дустова превысил свои полномочия, и задержанный скончался.

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