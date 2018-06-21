В преддверии празднования Дня национального единства Таджикистана ЗАО «Международный банк Таджикистана» открыл двери своего нового филиала в городе Истиклол Согдийской области.

На церемонии открытия нового филиала ЗАО «Международный банк Таджикистана» приняли участие руководство банка, представители исполнительного органа государственной власти города Истиклол, гости и первые клиенты филиала банка.

Руководитель филиала ЗАО «Международный банк Таджикистана» в городе Худжанде Хуршед Умаров отметил, что все усилия коллектива филиала банка будут направлены на качественное обслуживание населения и на то, чтобы завоевать доверие своих клиентов.

«Мы стремимся, чтобы наши услуги были удобны и доступны всем слоям населения. Наш банк является социально ориентированным, и, следовательно, важнейшим пунктом стратегии развития нашего банка является улучшение качества жизни людей. Профессиональная команда ЗАО «Международный банк Таджикистана» верит, что облегчение доступа населения к финансовым ресурсам в том числе, через предоставление доступных кредитных ресурсов уязвимым слоям общества, несомненно, позволит повысить благосостояние людей», - отметил он.

Новый филиал банка расположился в оживленном месте города и оснащен всем необходимым оборудованием для качественного и оперативного обслуживания клиентов. Клиенты могут воспользоваться такими банковскими услугами как денежные переводы, обмен валют, предоставление кредитов, обслуживание депозитов, операции с пластиковыми картами, интернет-банкинг и другое.

Несмотря на короткий период своей деятельности, Международный банк Таджикистана довольно быстро расширяется, увеличивая клиентскую базу и предоставляя новые виды банковских продуктов. Банк является активным участником рынка банковских услуг Таджикистана, осуществляя все основные виды банковских операций. На сегодняшний день Банк имеет шесть филиалов и шесть центров банковского обслуживания в городах и регионах страны.

Девизом, которым руководствуется Банк в своей деятельности, являются Простота, Прозрачность и Надежность!