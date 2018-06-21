Сотрудники правоохранительных органов начнут с 1 июля круглосуточно патрулировать улицы Ташкента. Соответствующее постановление о реализации концепции «Безопасная столица» подписано Шавкатом Мирзиёевым.

Патрульные отряды будут нести службу в двух вариантах: пешком и на автомобиле, сообщает ИА Фергана.

Работа будет организована в три смены, причем в вечернее и ночное время – с 16.00 до 8.00 – к ней решено привлекать не менее 70% строевого состава МВД, Национальной гвардии и сил обеспечения общественного порядка (дружинников).

По статистике, как отмечает издание, именно в период с 16.00 до 8.00 совершается 65% убийств, 76% случаев нанесения тяжких телесных повреждений, 62% грабежей, 65% разбоев, 52% краж и 77% хулиганств.

В круглосуточный режим работы перейдут и следственные подразделения ОВД и прокуратуры, административные суды и адвокатура. По всему Ташкенту будут созданы службы судебно-медицинской экспертизы быстрого реагирования. Судмедэкспертов, работающих в ночные смены, освободят от выполнения своих обязанностей днем.

В столице создадут мобильные центры связи и координации сил обеспечения общественного порядка. Основные задачи центров – оперативное реагирование на поступающие сигналы, координация действий патрульных и представителей других государственных органов при расследовании происшествий, совершенных в вечернее и ночное время суток.

С 1 августа текущего года правоохранителей, обеспечивающих порядок на улицах Ташкента, станут ежемесячно премировать, добавляя к зарплате до 50% от должностного оклада. Критерий получения дополнительного вознаграждения - непосредственное пресечение, выявление или раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, а также задержание лиц, скрывающихся от следствия и суда, на территории патрулирования.

В каждой махалле (общине) столицы Узбекистана появятся общественные группы патрулирования «Фидокор ёшлари» («Отважная молодежь»). Они будут набираться из числа призывников, желающих пойти в армию; молодежи, планирующей поступать в высшие военные образовательные учреждения, вузы ОВД или работать в правоохранительных органах. При этом патрулирование своей махалли вечером и ночью общим объемом не менее 100 часов является основанием для окончательного приема документов для поступления в вуз или на службу.

Постановлением предусмотрено упрощение некоторых процедур. В частности, производство по делам об административных правонарушениях в вечернее и ночное время. Ответственным ведомствам поручено разработать и утвердить упрощенный порядок определения состояния алкогольного опьянения водителей, в том числе при помощи переносных технических устройств.

В будущем планируется поэтапно увеличить автомобильный парк патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб Ташкента, оснастить сотрудников МВД специальными средствами активной обороны. Также во всех отделах внутренних дел столицы внедрят системы интеллектуального распознавания лиц и регистрационного номера автомобилей.

Внедрение концепции «Безопасная столица» происходит в качестве эксперимента, который в случае признания успешным распространят на всю соседнюю республику.

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