Сегодня в Душанбе открылась трехдневная Международная конференция высокого уровня, которая даст старт Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028». В связи с этим событием, мы съездили на самые крупнейшие гидроэлектростанции страны и подготовили для вас красочные фотоленты. И начнем мы, конечно, с самой легендарной ГЭС – Нурекской. Все фотографии публикуются впервые.

Нурекская ГЭС - крупнейшая гидроэлектростанция в Центральной Азии, а ее каменно-набросная плотина высотой 300 метров является второй по величине в мире.

Водохранилище станции также весьма внушительное – длина 70 километров, площадь зеркала воды 98 квадратных метров, объем 10,5 кубических километров.

Ежесуточная выработка электроэнергии в Таджикистане составляет 43 млн. 711 тыс. кВтч, из которых более 5 млн. кВтч экспортируется. Из общего объема выработки основная доля - 29 млн. 190 тыс. кВтч - приходится на Нурекскую ГЭС.

Вид на ГЭС Нозим Каландаров 1 /15

Ежесекундно в летнее время на Нурекской ГЭС вхолостую сбрасывается до 900 кубометров воды.

Нурекская ГЭС обеспечивает более 70% всей вырабатываемой электроэнергии в Таджикистане.

Для восстановления Нурекской ГЭС из-за устаревшего оборудования и отсутствия необходимого технического обслуживания международные доноры выделили на первых порах 325 млн долларов.

В результате будут заменены 9 гидроагрегатов и ключевых компонентов инфраструктуры станции, автотрансформаторы и другое оборудование электростанции.

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