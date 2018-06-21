В Душанбе сегодня проходит Международная конференция высокого уровня в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018 – 2028».

Форум организован правительством Таджикистана в сотрудничестве с ООН. В работе душанбинской водной конференции участвуют 75 официальных делегаций. Всего около полутора тысяч человек. Среди них есть и главы государств и правительств четырех стран - Туркменистана, Пакистана, Афганистана и Джибути, министры и заместители министров из 35 стран, также руководители и представители свыше 40 международных организаций. Делегацию ООН возглавляет заместитель Генсека этой организации Лю Чжэньмин.

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Все фотографии предоставлены пресс-службой президента Таджикистана.

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