Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня в Душанбе встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.
Встреча проходила на полях Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», cообщает пресс-служба президента Таджикистана.
Лидеры Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы, связанные с двухстороннем сотрудничеством, а также водную проблематику.
Эмомали Рахмон отметил, что активное участие президента Туркменистана в Международной конференции в Душанбе является свидетельством поддержки дружественной страны всемирных инициатив Таджикистана.
Также в ходе встречи были затронуты вопросы использования пресной воды, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами.
Собеседники выразили удовлетворение нынешним состоянием таджикско-туркменского сотрудничества, и в то же время выступили за развитие взаимодействий в сферах экономики, инвестиций, транспорта, легкой промышленности, сельского хозяйства, образования и науки, культуры и туризма.
Для достижения взаимовыгодных целей, собеседники посчитали нужным создание торговых представительств и Совета предпринимателей двух стран.
Сегодня Эмомали Рахмон также провел встречу с вице президентом Всемирного Банка по регионам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.
Эмомали Рахмон отметил, что ВБ поддерживает развитие энергетики, транспорта, коммуникаций, аграрного сектора в Таджикистане.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сферах мелиорации, образования, управления государственными финансами, профилактики стихийных бедствий.
В ходе встречи стороны также высказались для уменьшения финансовых рисков увеличить объем льготных кредитов и грантов ВБ для Таджикистана.
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