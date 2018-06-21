Нижняя палата парламента республики сегодня без обсуждения и единогласно ратифицировала подписанный 30 апреля текущего года Грантовое соглашение между Таджикистаном и Азиатским Банком Развития по проекту реконструкции автодороги Душанбе - Бохтар.

Первый заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Каримзода сообщил, что в рамках реализации вышеназванного соглашения АБР выделит в качестве безвозмездной помощи Таджикистану 90 миллионов долларов США для реконструкции 40-километрового участка этой дороги - от местечка Чашмасорон в Хуросонском районе до города Бохтар.

«В рамках реализации проекта на трассе Душанбе-Бохтар через реку Вахш будет построен новый автомобильный мост, длиною 330 метров», - сообщил Каримзода.

Реконструкция автодороги Душанбе-Бохтар (бывший Курган-тюбе), общей протяженностью 82 км, полностью завершится к 2023 году. Она станет скоростной трассой, а ее ширина на некоторых участках достигнет до 27 метров. Cейчас идет первая фаза реконструкции, ко второй приступят во второй половине этого года.

Первая фаза проекта началась в октябре прошлого года, в рамках которого идет реконструкция 33-километрового участка трассы - от Душанбе до местечка Даханакиик в Хуросоне.

Подрядчиком проекта на первом этапе является китайская компания «Синьцзян Бейсин», а международным консультантом - германская компания «КОКС».

На реализацию первой фазы в целом будет направлено 96 миллионов долларов. Средства предоставлены АБР ($49,4 млн. – кредит и $17,8 млн. – грант), Фондом ОПЕК ($12 млн.- кредит) и правительством Таджикистана ($17,1 млн.).

На сегодняшний день ведутся переговоры с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) относительно привлечения инвестиций для реализации третьей фазы проекта. На данном этапе планируется реконструировать 9-километровый участок дороги от моста над рекой Вахш до пассажирского терминала города Бохтар.

После реконструкции дорога превратится из третьей категории (автодорога обычного типа) в категорию «1-Б» (скоростная автодорога), отмечается в проектной документации.

Она будет представлять собой сдвоенную дорогу с асфальтобетонным покрытием шириной от 16 до 27 метров. На данный момент ширина этой дороги составляет до 12 метров.

Вдоль дороги будет установлено уличное освещение и система резервного энергопитания на основе солнечных батарей.

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