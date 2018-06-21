Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенные правительством страны поправки в закон «О страховании сбережений физических лиц». Принятые поправки предусматривают увеличение размера страхового возмещения по сбережениям вкладчиков с 350 расчетного показателя до 500.

Заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджиддин Икроми на заседании отметил, что раньше размер страхового возмещения по сбережениям вкладчиков не превышал 17,5 тыс. сомони, теперь этот показатель составит 25 тыс. сомони.

Икроми уверен, что новые поправки в указанный закон направлены на поддержку вкладчиков и увеличение количества депозитов в национальной валюте – сомони. Он подчеркнул, что таким образом банковский сектор Таджикистана намерен снова вернуть доверие вкладчиков.

Заместитель главы НБТ отметил, что Фонд страхования сбережений физических лиц выплатил 24 млн. сомони страхового возмещения по сбережениям вкладчиков ликвидированных кредитных организаций «Таджпромбанк» и «Фононбанк».

На вопрос депутата Абдухалима Гаффорова о размере так называемых «проблемных кредитов», Икроми ответил, что на сегодняшний день кредитный портфель составляет 8,7 млрд. сомони, 35% из которых составляют проблемные кредиты.

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров в очередной раз напомнил о потерянном доверии населения к банкам страны и отметил, что если раньше население вкладывало средства в банки в качестве депозита, то сегодня эта тенденция снизилась. Кроме того, стало сложнее получить банковский кредит.

По словам Зухурова, раньше таджикскими трудовыми мигрантами осуществлялись денежные переводы на сумму свыше $4 млрд. и это способствовало, тому, чтобы кредитные организации за счет получения прибыли выдавали кредиты и обслуживали депозиты.

«С уменьшением объема денежных переводов и влияния финансового кризиса возникли проблемы с обслуживанием вкладов населения и получением кредитов. Кризис охватил не только три или четыре банка страны, а всю банковскую систему республики, и вопрос не решается довольно долгое время», - подчеркнул спикер.

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