«Мы приступаем к продвижению нового Десятилетия с накопленным в ходе осуществления предыдущих глобальных водных инициатив весьма полезным опытом», - сказал сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии открытия Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Он выразил надежду, что по итогам сегодняшнего мероприятия будут разработаны действенные практические шаги по реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области водных ресурсов.

Подчеркнув ценный вклад, внесенный за последние пятнадцать лет в рамках реализации таких глобальных инициатив, как «Международный год пресной воды, 2003», Международное десятилетие действий «Вода для жизни, 2005-2015 годы» и «Международный год водного сотрудничества, 2013», вместе с тем Эмомали Рахмон напомнил о фактах, свидетельствующих о том, что мобилизация общих усилий всё ещё не дала желаемого эффекта.

«Более 800 миллионов и 2,5 миллиарда населения планеты, соответственно, не имеют доступа к безопасной питьевой воде и к элементарным услугам в области водной санитарии, ежегодно до 300 тысяч детей в возрасте до пяти лет погибают из-за отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Все это указывает на то, что мы все еще значительно отстаем в практическом осуществлении поставленных задач и целей в области обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии», - сказал он.

Президент сказал, что сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный стресс, и по расчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти до пяти миллиардов, т.е. составит около половины населения планеты.

«Именно два фактора - глобальное изменение климата и демографический рост - будут определять рамки и возможности для наших дальнейших действий», - отметил Рахмон.

Он также сообщил, что для укрепления и расширения регулярного многостороннего водного диалога с фокусом на конкретные действия предполагается созывать каждые два года Международную конференцию высокого уровня по реализации целей и задач Десятилетия.

«Мы также намерены усилить работу в этом направлении посредством создания в Душанбе Международного Центра содействия осуществлению Десятилетия», - сказал он.

По расчетам Всемирного Банка, только для достижения двух задач Шестой цели устойчивого развития, а именно всеобщего доступа к безопасной питьевой воде и санитарии, ежегодно потребуется до 114 миллиардов долларов США.

«В этой связи усилия необходимо сконцентрировать на повышении эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов и поиске новых источников финансирования отраслей, связанных с водными ресурсами», - отметил президент Таджикистана.

Важным вопросом Эмомали Рахмон также назвал трансграничный компонент водного сотрудничества.

«Центральная Азия, которой характерно неравномерное формирование водных ресурсов, является наглядным примером конструктивного водного сотрудничества. Ещё недавно вода оценивалась в регионе, как фактор потенциальных споров и разногласий. Однако, как показывает время и практика, мы смогли значительно продвинуться вперед в решении имеющихся проблем.

В настоящее время в регионе созданы новые возможности и инфраструктура для эффективного взаимодействия и обеспечения развития наших стран», - отметил он.

Водная конференция в душанбе продлится до 22 июня. В ней принимают участие 75 официальных делегаций.

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