В Худжанде стартовали тренинги для сотрудников организаций, продвигающих интересы людей с ограниченными возможностями, детей и женщин.

Двухнедельная серия тренингов направлена на изучение методов эффективного взаимодействия со СМИ и обществом для решения проблем уязвимых людей.

Прежде всего, участникам тренингов предлагается поработать над основным посланием, которое направляется в общество через СМИ об уязвимых людях.

По данным организаторов, сегодня, в основном, информация идет об их ограниченных возможностях, призывая к чувству жалости и бесконечной помощи. Предпочтительней чтобы информация не имела ярлыков вроде "люди с ограниченными возможностями", "инвалиды", "уязвимые" и т.д., потому что как показала практика многих стран, все люди индивидуальны и необыкновенны, в том числе и те, кого общество считает людьми с ограниченными возможностями.

Организациям, профессионально работающим в этом направлении, на этих тренингах предлагается найти и выработать навыки, необходимые уязвимым людям, чтобы жить полноценной жизнью в этом сложном мире, чтобы они могли активно участвовать в развитии нашего общества. Поэтому информационные послания должны отталкиваться от того, что эти люди не хуже остальных - они другие, но такие же как все.

Также участников тренингов наряду с мультимедийными инструментами, на практике обучат основам написания сценариев для социальных роликов. Запланировано, что по этим сценариям одна из телестудий подготовит для трансляции несколько видеороликов о привлечении внимания общества к уязвимым людям.

Проект реализовывает общественная организация "Журналистика и Демократия" при поддержке посольства США в Душанбе.

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