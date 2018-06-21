В Таджикистане хорошие няни на улице не валяются, а передаются из рук в руки родственникам или близким друзьям по наследству. Дело в том, что найти подходящего помощника для воспитания ребенка в нашей республике супер сложная задача, потому что на этом рынке часто оказываются посторонние люди.

Мадина Хайрутдинова для своего трехлетнего сына поменяла четыре няни. Всех она находила при помощи знакомых или в социальных сетях. Некоторыми из них осталась, мягко говоря, недовольна.

- С одной мы договорились, что я привожу к ней ребенка и приношу продукты, чтобы она ему готовила. Так вот, сыну тогда чуть больше года было, и она утверждала, что он съедает за день десяток яиц, например, или килограмм сосисок. Я закрывала на это глаза – ребенок к ней тянулся, и я боялась ее обидеть, чтобы она потом не обидела моего сына, - рассказывает она.

Фото Asia-Plus

Эта лояльность сына Мадины не спасла.

- Однажды я пришла за ребенком, он увидел меня, и у него началась страшная истерика, сын тогда еще не говорил и поэтому просто цеплялся за меня и рыдал. Этой ночью ребенок вздрагивал от каждого шороха, просыпался во сне и опять начинал плакать. Когда утром мы с ним подошли к дому няни, он снова закатил истерику и категорически отказался с ней оставаться, хотя раньше такого никогда не было, - вспоминает Мадина.

Никаких следов от побоев у ребенка не оказалось, рассказать о том, что с ним произошло, малыш еще не мог, правда, спустя несколько дней Мадина стала замечать, что ребенок панически боится закрытых дверей.

- У меня появились подозрения, что сына просто могли закрыть в темной комнате и напугать. Но что я могла сделать с этой няней, как доказать? Она утверждала, что понятия не имеет, что произошло с моим сыном. Я просто забрала ребенка и всё. Что она с ним тогда сделала, я до сих пор не знаю, - рассказывает Мадина.

В такие или даже гораздо более печальные ситуации в Душанбе может попасть любая семья: домашний персонал у нас работает сам на себя, и никакого контроля над ним нет; впрочем, потерпевшей стороной может стать и сама няня и за ее обиду тоже никто не понесет ответственности. Потому что рынок найма домашнего персонала в Таджикистане регулируется только совестью обеих сторон, которой, увы, не всегда достаточно.

«Самое важное, чтобы был позитив»

Одни из самых популярных пабликов в таджикском сегменте Facebook - это страницы, посвященные материнским хлопотам; здесь часто мелькают объявления о поиске нянь, женщины делятся положительным или отрицательным опытом при найме домашнего персонала. И всегда эти дискуссии вызывают большую активность пользователей, вопрос поиска няни – супер-актуальный.

Фото: Asia-Plus

- Найти квалифицированный персонал, обладающий высокими человеческими качествами, профессиональными навыками, умениями, опытом работы, у нас сложно, - рассказывает администратор одной из таких групп - «Tajik-Mama» Насиба Каримова. - Тем более, когда идет речь о наличии минимального, не говоря уже о профессиональном, образовании - основ психологии, воспитания. И простого человеческого умения любить. Таких нянь найти сложно. Только путем проб и ошибок.

Аналогичного мнения придерживается и администратор другого популярного паблика в ФБ - «Детский мир Таджикистана» - Наргиз Джураева.

По её словам зачастую мамы в Таджикистане сталкиваются с неадекватной реакцией со стороны нанятых сотрудников, которая выражается в агрессии, зависти, мелком вредительстве. Но, к счастью это все-таки не повсеместное явление.

- На этом рынке, как и на любом другом, есть разные няни, есть халатные, есть ответственные, как повезет. Когда я нанимала няню для своих собственных детей, я старалась себя обезопасить так – составляла договор, в котором прописывала ответственность сторон, этот документ подписывали четыре человека – я, няня и два свидетеля с обеих сторон. Кроме того, я брала копию паспорта у няни, требовала обязательную прописку в Душанбе, после этого няни понимали, что тут все серьезно и никогда неприятностей у меня с ними не возникало, - рассказывает Джураева.

Обе наши собеседницы говорят, что на рынке Таджикистана толком нет специальных агентств по найму домашнего персонала сейчас, хотя когда-то были.

Почему закрылся «Нанарис»?

Два года назад закрылось специализированное агентство по подбору домашнего персонала «Нанарис». Были в Таджикистане и еще такие агентства, но только эта компания проработала целых восемь лет – занималась подбором домашнего персонала.

По словам бывшего руководителя компании Малики Хамидовой, «Нанарис» помогал находить в основном нянь, потому что ни на гувернанток, ни на домработниц или сиделок спроса в республике толком нет.

- У нас был очень жесткий отбор, поэтому за все 8 лет работы, не было нареканий со стороны заказчика. Мы несли ответственность за работу своих сотрудников. Кроме того, занимались обучением своих кадров: заключили договор с «Центром обучения взрослых Таджикистана» и отправляли туда тех кандидатов, которые смогли пройти собеседование. Обучение длилось пару месяцев, в это время они получали основные педагогические и психологические навыки, им выдавались сертификаты и только после этого они приступали к работе, - рассказывает Хамидова.

Фото: Asia-Plus

Впрочем, этот серьезный подход не спас положения и «Нанарис» все-таки закрылся.

- Конечно, наши няни были дороже, чем на рынке, поэтому, когда в Таджикистане получили широкое распространение социальные сети, благодаря которым можно было быстро и дешево найти няню, то спрос на наши услуги резко упал. Помню, я тогда видела, как в соцсетях свои услуги предлагали те кандидаты, которые не прошли отбор у нас, потому что, например, были судимы, а в соцсетях, без какого-либо контроля, они быстро находили себе работу, - признаётся Хамидова.

Кроме того, наш респондент говорит, что по опыту работы знает, что зачастую сами родители неадекватно ведут себя по отношению к домашнему персоналу.

- Многим мамочкам, кстати, контроль со стороны такого агентства, каким был «Нанарис» и не нужен. Потому что мы защищали не только интересы своих клиентов, но и своих сотрудников, мы не позволяли превращать наших нянь в домработниц, кухарок и прачек – если вы нанимаете няню, то она будет только смотреть за ребенком, а такой подход многим был не по душе, - говорит Малика Хамидова.

Кто они – таджикские няни?

По словам Хамидовой среди тех соискателей, которые обращались в поисках работы в «Нанарис» очень редко встречались люди со специальностями, связанными с педагогикой.

- Профессии были самыми разными, начиная от экономистов и заканчивая строителями, но мы при отборе больше ориентировались на психологические качества человека, чем на его квалификацию, - говорит Хамидова.

Насиба Каримова рассказывает, что таджикские няни сейчас – это, как правило, женщины двух возрастов: до 25 лет и около 35-45 лет.

- Первая категория - это студентки, которые хотят подработать; вторые - те, у которых свои дети уже подросли, есть опыт работы. Но ни у тех, ни у других нет педагогического образования. Есть, конечно, исключения – воспитатели из детсадов, учителя младших классов, но это редкость. Хотя у моих детей были няни и без профессионального образования и с образованием. В итоге, только один навык был категорически важен - умение ладить с детьми. Хоть с орущим младенцем, хоть с дошкольником, - объясняет она.

Фото: Asia-Plus

А вот Махмадулло Давлатов, старший преподаватель кафедры психологии таджикского национального университета, считает, что няня для ребенка должна обладать, как минимум, высшим образованием.

- Няня играет колоссальную роль в воспитании и развитии ребенка, во многом она формирует его, как личность, потому что проводит много времени с ним в самый ответственный момент развития, - говорит Давлатов.

По его словам для того, чтобы работать с детьми до трех лет няня обязательно должна владеть навыками общения, быть толерантной и терпимой, для детей старше трех лет – важен специалист, который будет обладать навыками игры.

Именно через - сначала общение, а потом - игру ребенок познает окружающий мир.

- Навыки обслуживания, конечно, очень важны для домашнего персонала, но это далеко не самое главное, как минимум, у няни должен быть богатый словарный запас для общения с ребенком и хотя бы минимальное представление о педагогике и детской психологии, - объясняет Давлатов.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

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