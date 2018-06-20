Представитель США при ООН Никки Хейли назвала Совет "лицемерной организацией, пекущейся лишь о своих собственных интересах и превращающей права человека в насмешку".

В прошлом году Никки Хейли обвинила Совет по правам человека в "хронической антиизраильской тенденциозности" и сообщила, что Вашингтон рассматривает вопрос о выходе из состава этой организации, сообщает ВВС.

Базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека был создан в 2006 году и часто подвергался критике за то, что в его состав входят страны с сомнительной репутацией в области прав человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обнародовал заявление, в котором говорится, что он предпочел бы, чтобы США остались в составе Совета.

Комиссар ООН по правам человека Зайд Раад аль-Хуссейн, сказал, что огорчен, но не удивлен решением Вашингтона.

"Грустная, но не удивительная новость. Учитывая положение с правами человека в современном мире, США должны принимать более активное участие [в защите прав человека], а не отходить от этого дела", - написал Гутерреш в "Твиттере".

Решение США было принято на фоне возрастающей критики в адрес Белого дома по поводу политики разделения семей нелегальных мигрантов. Зайд Раад аль-Хуссейн назвал эту политику вопиющей.

Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Human Rights Watch осудила решение США выйти из состава Совета и назвала политику президента Трампа в области прав человека "одномерной".

Никки Хейли объявила о решении США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.

Она назвала Совет "выгребной ямой политической предвзятости", но добавила, что США намерены и дальше защищать права человека.

В прошлом году она сказала, что Вашингтону сложно принять тот факт, что Совет принимает резолюции, осуждающие Израиль, но при этом отказывается даже обсуждать положение с правами человека в Венесуэле, где в ходе политических волнений от рук силовиков погибли десятки демонстрантов.

Израиль - единственная страна, которая включена в список обсуждаемых Советом тем на постоянной основе, из-за обращения с палестинцами.

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