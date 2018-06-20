Защитник национальной сборной Таджикистана по футболу 26-летний Искандар Джалилов, который прошлый сезон провёл в калининградской «Балтике» (17 игр), продолжит свою карьеру в чемпионате Болгарии, сообщает официальный сайт ФФТ.

Таджикский футболист перешёл из российской «Балтики» в «Локомотив» (Пловдив) в качестве свободного агента.

В «Локомотиве» Джалилов будет играть вместе со своим партнером по сборной Таджикистана, полузащитником Парвизджоном Умарбоевым.

Искандар Джалилов уже имеет опыт выступления в чемпионате Болгарии. В сезоне-2016 защитник защищал цвета клуба «Дунав» (Русе) вместе с другим таджикским футболистом Нуриддином Давроновым.

За сборную Таджикистана по футболу Джалилов играет с 2016 года.

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