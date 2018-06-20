На Ташкентской кольцевой рухнула опора ЛЭП, предположительно после удара автомобиля, и повреждена вторая опора, сообщает CA-News.
Опора линии электропередачи упала 19 июня. Очевидцы считают, что причиной мог стать сильный удар автомобиля, произошедший на днях. Повреждения опоры видны невооруженным глазом.
Инцидент произошел на участке между оптовым рынком «Урикзор» и Назарбеком. По времени он совпал с сильным ветром в столице, из-за чего некоторые СМИ предположили, что причиной падения стал ветер.
Повреждения также получила вторая опора ЛЭП, часть которой повисла в воздухе.
В настоящее время в близлежащих районах отсутствует электричество. Информации о пострадавших нет.
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Казим1 час назад
Я думаю это из-за использовании низкокачественного материала, видно что метало конструкция искривилась.
Гость2 часа назад
Автодорога ниже, а опора ЛЭП в лесу стоит, какой удар автомобиля? И никакой удар автомобиля или ветер не может опору "уронить". Если рассчитан правильно фундамент, который рассчитывается на ветровые нагрузки и т.д. Либо подмыло грунт, либо первоначально недостаточно заглушили. А скорее всего нарушено крепление металлоконструкций самой опоры к фундаменту.