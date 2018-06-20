Шестой игровой день ЧМ-2018 выдался веселым - во всех трех играх футболисты забили голы в собственные ворота. Уникальность этого дня заключается еще в том, что впервые в этом чемпионате победу одержал представитель Африки, Россия имеет огромные шансы, чтобы впервые в своей новой истории выйти из группы, а команда из Азии впервые выиграла южноамериканскую дружину в финальной стадии чемпионата мира. Дополнительный штрих - ни одна побежденная команда не ушла из поля без забитого мяча.

Конечно, главным поединком вчерашнего дня был матч 2-го тура в группе «А» между сборными России и Египта. Все с нетерпением ждали появление Мухаммада Салаха в составе египтян. Звезда «Ливерпуля» после травмы не смог показать себя в полной красе, но все-таки забил свой гол престижа. На большее не хватило египтян в матче против поймавшей кураж российской команды.

В первом тайме матча Россия – Египет болельщики забитых голов не увидели.

На первых минутах второго тайма сборная России вышла вперед. Мяч в собственные ворота после удара Романа Зобнина срезал египетский защитник Ахмет Фатхи.

На 59-й минуте российские футболисты увеличили преимущество в счете, гол забил Денис Черышев. Через три минуты Артем Дзюба довел счет в матче до крупного: 3:0 в пользу сборной России.

Игрок сборной России Денис Черышев подряд второй матч признается лучшим игроком Фото aif.ruf

На 72-й минуте главный арбитр встречи Энрике Касерес после видеоповтора назначил пенальти в ворота Игоря Акинфеева. 11-метровый реализовал Мухаммед Салах, сделав счет в матче 3:1. До конца встречи счет не изменился, и Россия одержала вторую подряд победу на домашнем мировом первенстве.

Таким образом, сборная России возглавляет группу А с 6 набранными очками. Команда Станислава Черчесова практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира, впервые в истории сборной России.

Еще один факт - сборная России впервые за последние 16 лет отметилась более чем одним мячом в двух матчах чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова забила пять мячей Саудовской Аравии и три Египту. В последний раз россияне забивали более одного мяча в двух матчах чемпионата мира 2002 года, проходившего в Японии и Южной Корее.

Артем Дзюба и Роман Зобнин радуются успеху Фото ua-football.com

Фиаско фаворитов в группе Н

Представители группы «Н» провели первые матчи стартового тура. В них откровенно разочаровали сборные Польши и Колумбии, их считали фаворитами в играх против Сенегала и Японии соответственно. Но оказалось, эксперты и букмекеры их явно переоценили.

Оба матча группы Н завершились со счётом 2:1. Сборная Японии сенсационно обыграла Колумбию. Уже на третьей минуте южноамериканская команда осталась вдесятером, когда Карлос Санчес рукой заблокировал удар Синдзи Кагавы. Судья удалил колумбийского защитника и назначил пенальти в ворота колумбийцев. Сам же Кагава реализовал одиннадцатиметровый. После этого сборной Колумбии пришлось перестраиваться. Незадолго до перерыва Хуан Кинтеро заработал опасный штрафной удар, который сам же и реализовал – 1:1! Основная борьба развернулась во второй половине поединка. На 73-й минуте Япония всё-таки реализовала численное преимущество. Вышедший на замену Кэйсукэ Хонда выдал отличный навес с углового, а нападающий немецкого "Кельна" Юя Осако головой отправил мяч в ворота! Тут же Хамес Родригес мог сравнять счёт, но ему не повезло. В итоге Япония одержала сенсационную победу 2:1.

Первое удаление на ЧМ-2018. Колумбия проиграла Японии 1:2 Фото polit.info

Во втором матче группы Н произошёл ещё один неожиданный результат. Сборная Сенегала сумела одолеть национальную команду Польши. Африканцы забивали благодаря ошибкам Польши: автоголу и несогласованности защитников с вратарём. Свой первый гол Сенегал забил на 37-й минуте. Мбай Ньянг навесил с левого фланга, в итоге Идрисса Гейе бил по воротам, но мяч срикошетил от Тиагу Ционека и оказался в сетке. А на исходе часа игрового времени сенегальцы провели второй свой гол. Мбай Ньянг отправился получать медицинскую помощь, затем он после разрешения арбитра вернулся в игру, этого не ожидала польская оборона, последовал неудачный нас на Войцеха Щесны, Ньянг завладел мячом и свой шанс не упустил, удвоив преимущество африканцев! Сборная Польши тут же бросилась в атаку отыгрываться. Впрочем, по-настоящему голевых моментов подопечные Адама Навалки создали совсем мало. Лишь на 85-й минуте ворота соперника распечатал Гжегож Крыховяк. На большее у сборной Польши не хватило времени.

Фото bestlj.ru Сенегальцы танцуют традиционный национальный танец – самбар после триумфа над Польшей

Что сказали тренеры после матчей...

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: Вопрос Салаха тоже надо было решать. Жирков дал добро на матч, он несколько дней был не в том состоянии. Мы четко понимали, как против него действовать. Всё задуманное нам удалось. Нам надо было выиграть, чтобы решить свои задачи. Понятно, что египтянам нужно было побеждать. Это разные психологические полярности. Египет не всегда справляется со словом "надо", когда нужно играть первым номером.

Эктор Купер, главный тренер сборной Египта:

Мы провели очень хороший первый тайм. 94 минуты продолжался матч, мы провели 15 плохих минут, поэтому проиграли. Мы допустили ошибки в обороне, нам не хватило удачи в некоторых голевых моментах. Остаться на посту или нет, зависит не только от меня. У нас еще один матч. На чемпионате мира нужно дожидаться последней минуты.

Хосе Пекерман, главный тренер сборной Колумбии: К сожалению, колумбийцам, которые приехали сюда с большими амбициями, не удалось показать лучшую игру. Это будет горьким воспоминанием…

Акира Насино, главный тренер сборной Японии: Если бы мы выиграли чемпионат мира, то тогда танцевали бы на центральной улице Саранска, но это просто одна победа - три очка. Нам нужно ехать в следующее место проведения матча, так что мы побережемся.

Адам Навалка, главный тренер сборной Польши: Статистически по владению мячом польская сборная обыграла соперника, но считается не это, а счет на табло. Не все получилось у наших игроков в центральной части поля, наши действия не были скоординированными, второй тайм получился лучше, но все же мы не смогли забить второй гол.

Алью Сиссе, главный тренер сборной Сенегала: Мы знали, каким образом будет действовать команда Польши, что нам нужно будет нейтрализовать Роберта Левандовского, и мы смогли удачно противостоять сопернику. Может быть, нам немного повело в моменте с первым голом, но дальше мы проявили силу и уверенность, и заслуженно победили.

Вокруг чемпионата

Тренер сборной Египта уйдет в отставку после чемпионата мира

Египетская футбольная ассоциация (EFA) отстранит главного тренера сборной аргентинца Эктора Купера, сообщает «Газета ру» со ссылкой на ТАСС.

По информации египетского информационного агентства «Аль-Ватан», специалист и тренерский штаб уведомлены о предстоящем увольнении.

Отмечается, что отставка произойдет после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Саудовской Аравии.

Немецкие политики требуют исключения Озила и Гюндогана из сборной

Члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» требуют исключения полузащитников Месута Озила и Илкая Гюндогана из состава сборной на чемпионате мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

«Озил и Гюндоган не поднимают командного духа сборной Германии, потому что люди, которые относят себя к команде лишь наполовину, не могут иметь настоящий боевой настрой. Они должны освободить места для игроков, которые проявляют больше уважения к Германии, чем к президенту Турции», — цитирует представителя партии Йерна Кенига Reuters.

Фото sports.ru Гюндоган (слева первый) и Озил (слева второй) родились в Германии, но имеют турецкое происхождение.

Футболисты были замечены на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сфотографировались с лидером страны.

Капитана сборной Мексики отселили от команды из-за санкций США

Капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса отселили от команды во время чемпионата мира по футболу в России из-за санкций США, сообщает «Советский спорт».

По информации The New York Times, защитнику запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров турнира.

В Федерации футбола Мексики заявили, что Маркеса пришлось разместить в отдельном номере, где отсутствует продукция компаний США, а если футболист продолжит общаться с американцами, то его переселят из отеля.

Ранее стало известно, что мексиканский игрок не получит приз

Эвра не советует обедать вместе с Роналду

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра не советует людям обедать вместе с нападающим мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

«Он сказал мне: «Патрис, пошли ко мне после тренировки». Я пошел, я очень устал. А на столе были только салат и обычная курица. Ну и вода, а не какой-то сок. Мы начали есть, и я думал, что после этого будет много мяса, но не было ничего. Он закончил, встал и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пошли поиграем». Я такой: «А можно мне доесть?» — «Нет, пошли играть», — цитирует француза Daily Mail.

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