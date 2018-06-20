За вклад в обеспечение здорового образа жизни населения республики главе Таджикистана Эмомали Рахмону вручили медаль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во второй половине дня 19 июня в рамках Всемирного дня без табака состоялась церемония вручения президенту республики Эмомали Рахмону медали ВОЗ.

Награду президенту Таджикистана вручил представитель этой организации Игорь Поканевич, который дал высокую оценку вкладу и роли президента и правительства страны в обеспечение здоровья общества, сообщает пресс-служба главы государства.

Эмомали Рахмон, в свою очередь, расценил вручение награды как результат постоянных усилий таджикского общества во имя формирования здорового образа жизни.

ВОЗ с 1988 года ежегодно в Международный день отказа от табака, отмечаемый 31 мая, награждает государственных деятелей, ученых и специалистов за значительные достижения в реализации стратегий борьбы против табака.

ВОЗ в текущем году отмечает, что по инициативе президента Таджикистана в январе 2018 года был принят закон, запрещающий курение в общественных местах, за исключением специальных мест. Под запрет попала и реклама сигарет.

Статистических данных о курильщиках в Таджикистане нет, но сотни тысяч граждан страны не могут обойтись без сигарет и насвая — традиционного для восточных народов табачного изделия, оказывающего негативное влияние на здоровье человека.

Теперь Эмомали Рахмон среди 32 представителей правительств, учреждений и организаций в мире, добившихся успехов в борьбе с курением и награжденных этой медалью, отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

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