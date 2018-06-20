08:12, сегодня Автор: Бахром Файзуллаев, специально для Asia-Plus

Премии получат также учителя и школы, которые подготовили учащихся-призеров олимпиад.

Согласно решению председателя Согдийской области «О мерах стимулирования учащихся, учителей и образовательных учреждений области» учащиеся образовательных учреждений области, занявшие на международных предметных олимпиадах призовые места, после получения положительного заключения экспертной комиссии будут поощрены единовременной денежной премией, сообщает пресс-служба председателя Согдийской области.

Так, вознаграждения для учащихся, завоевавших золотые медали на международных олимпиадах, определено в размере 10 тысяч сомони. Учащиеся школ, завоевавшие серебряные и бронзовые медали соответственно получат по 7 и 3 тысячи сомони.

В рамках решения предусмотрено вознаграждение и для победителей республиканских предметных олимпиад. Занявшие первое, второе и третье места соответственно получат две, тысячу и пятьсот сомони.

Предусмотрено и поощрение для учителей общеобразовательных школ. С учетом достижений их учеников, учителя получат денежную премию от двух до шести тысяч сомони.

Согласно разделу 4 данного решения, на расчетные счета тех образовательных учреждений области, учащиеся которых заняли больше всех призовых мест на международных и республиканских олимпиадах, будут перечислены суммы денежных призов в размере от трех до 10 тысяч сомони.

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