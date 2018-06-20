В Самарканде объявлен конкурс на лучший проект по благоустройству территории вдоль железнодорожной ветки, по которой курсирует скоростной поезд «Афросиаб». Главный приз - автомобиль Spark, сообщает ИА «Фергана».

Победители будут определены в трех номинациях: ландшафтная архитектура и дизайн, малые архитектурные формы и художественное монументальное искусство. Наградить обещают шестерых участников. Автор лучшего проекта получит автомобиль, занявшие два вторых места получат скутеры, три третьих – телевизоры. Оценивать «вид из окна поезда» будет специальная комиссия.

На конкурс необходимо предоставить архитектурные решения по благоустройству зданий, сооружений, автомагистрали, сельскохозяйственных объектов и открытого пространства вдоль железнодорожной линии.

Скоростной поезд следует по территориям Булунгурского, Джамбайского районов и города Самарканда.

Высокоскоростной поезд Talgo-250 производства Испании начал курсировать под названием «Афросиаб» между Ташкентом и Самаркандом в 2011 году. В дальнейшем маршрут был продолжен, и теперь фирменный состав доставляет пассажиров до Бухары и Карши с обязательной остановкой в Самарканде.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на улучшение условий жизни Самарканда запланировано потратить $50 млн из $500 млн, выделенных Самаркандской области. В частности, власти намерены оснастить современными котельными все городские многоэтажки, провести частичную замену лифтов, наладить систему уличного освещения, построить подземные переходы и отремонтировать дороги.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus