Главный бухгалтер Управления по делам молодёжи Согдийской области Нури Турсунова сегодня в суде сообщила, что у Хайрулло Мирсаидова оставался долг в размере чуть более 17,6 тыс. сомони. Хотя… по состоянию на декабрь 2017 года никаких долгов у него не было!

В Худжандском горсуде 19 июня прошло очередное судебное слушание по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», журналиста Хайрулло Мирсаидова. В качестве свидетелей были допрошены член команды КВН Нозимджон Раджабов, специалист Управления юстиции Согдийской области Абдурашид Азизиён, бывший сотрудник Управления по делам молодёжи Согда Ахрорхон Ходжаев и главный бухгалтер этого управления Нури Турсунова.

Отвечая на вопросы, она заявила, что по ее бухгалтерским учетам, у Мирсаидова не было долгов до декабря 2017 года.

«А с января 2018 года появились долги (напомним, Мирсаидова взяли под стражу 5 декабря 2017 года). Я поискала в квитанциях, и оказалось, что у него оставался долг на сумму 17 тысяч 660 сомони. Он всегда предоставлял отчет, оплачивал долги после поездки и участия команды КВН в играх», - заявила она.

Она также отметила, что бывший глава управления по делам молодежи Согда Олим Зохидзода несколько раз просил ее уволиться с работы, но по какой причине – она не знает.

После этого, председательствующий на процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон объявил перерыв и сообщил, что суд продолжится завтра, 20 июня, в 14 часов.

Суд по делу Мирсаидова начался 8 июня. Хайрулло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана. Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он полностью отрицал.

В свою очередь, Рауфхон Ализода - гособвинитель в своем выступлении заявил, что Мирсаидов растратил 123 тыс. сомони бюджетных средств.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его открытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области.

Прокуратура возбудила против него уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

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