Знаете ли вы, что в Бухаре есть уникальнейшая галерея, где собрано более 50.000 фоторабот?! Посмотреть на этот удивительный исторический архив, где все о жизни и все из жизни, ежедневно приезжают десятки туристов со всех уголков мира.

Вы там не бывали? Если нет, то обязательно загляните, ведь это место внесено в мировые гайдбуки с рекомендациями к обязательному посещению.

Чтобы вы поняли, в чем все же заключается уникальность этой галереи, мы решили отснять небольшую историю о ней, и поговорить с владельцем Шавкатом Болтаевым, который, кстати, считается известным фотохудожником не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии. Историю можно посмотреть уже в среду.

В четверг вас ожидает история молодого таджика, которому удалось первым за период независимости нашей страны пробиться на арену зарубежного цирка. 26-летний циркач не только покорил сердца жителей Китая своими экстремальными номерами, но и умудрился создать там творческую группу с очень таджикским названием «Сомон».

Завершим мы неделю рассказом об известном писателе из Самарканда, посвятившего последние 30 лет своей жизни созданию антологии таджикской литературы. Исследователь Хаёт Неъмат для издания своей книги «Тазкираи адибони Самарканд» специально приехал в Душанбе, где мы и решили поговорить с ним.

В этой книге, по его словам, он решил показать историю и примеры работ 150 литераторов, которые исключительно писали на таджикском языке. Среди них есть и те, что жили 200 лет назад, и о которых широкий круг читателей не знал вообще. История выйдет в пятницу.

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