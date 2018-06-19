Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) распространила информацию о том, что зависимость от цифровых или видеоигр признана заболеванием.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что под «игровым расстройством» понимается модель поведения, при которой нарушается контроль играющего над игрой.

Симптомы могут развиваться непрерывно на протяжении какого-то времени, а могут проявляться с некоторой регулярностью время от времени, отметили в ВОЗ. Игровая зависимость приводит к значительным проблемам в личной, семейной жизни человека, вызывает изменения его положения в социуме, приводит к проблемам в учебе или работе, отмечается в сообщении.

То есть, например, когда компьютерная игра превалирует над прочими потребностями человека, такими как еда, сон, отдых и прочими. В документе также говорится, что заболевание диагностируется, если такая модель поведения ведет к появлению нарушений в личной, семейной и других областях жизни и проявляется на протяжении 12 месяцев.

Игровое расстройство определяется в проекте одиннадцатого издания Международной классификации болезней (МКБ-11).

МКБ служит основой для выявления тенденций и статистики в области здравоохранения на глобальном уровне, а также представляет собой международный стандарт для регистрации болезней и нарушений здоровья. Она используется практикующими врачами во всем мире для диагностики нарушений здоровья, а также исследователями для классификации нарушений здоровья.

Включение того или иного расстройства в МКБ — фактор, который страны принимают во внимание при планировании стратегий в области общественного здравоохранения и при отслеживании тенденций, касающихся расстройств.

Решение о включении игрового расстройства в МКБ-11 основывается на обзоре имеющихся фактических данных и отражает единое мнение экспертов, представляющих разные научные дисциплины и географические регионы и участвовавших в процессе технических консультаций, которые были организованы ВОЗ в рамках подготовки МКБ-11.

Включение игрового расстройства в состав в МКБ-11 происходит после того, как во многих странах мира были разработаны программы лечения для людей с нарушениями здоровья, идентичными тем, которые характерны для игрового расстройства, и будет способствовать тому, чтобы работники здравоохранения уделяли больше внимания риску развития этого расстройства, а следовательно, и соответствующим мерам его профилактики и лечения.

Исследования свидетельствуют о том, что игровое расстройство затрагивает лишь небольшую часть людей, играющих в цифровые или видеоигры. Однако людям, практикующим игры, следует с бдительностью относиться к тому, сколько времени они проводят за игрой, особенно если это занятие приводит к вытеснению других повседневных видов деятельности, а также к любым изменениям в психическом или психологическом здоровье и социальном функционировании, которые могут быть отнесены на счет моделей игрового поведения.

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