В Семейный кодекс Туркменистана внесли подробное определение многоженства. Поправки к кодексу 19 июня опубликовала правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».

В новом варианте нормативного документа в статье 7 будет присутствовать фраза «В Туркменистане не допускается многоженство». В той же статье теперь говорится, что «под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства».

Из этого определения следует, что «многоженство» – это не только браки сразу с несколькими женщинами, зарегистрированные в государственных органах, но и заключенные по мусульманским правилам (никах), а также неофициальное сожительство одного мужчины более чем с одной женщиной.

В Уголовном кодексе Туркменистана есть статья 163 («Многоженство»), согласно которой за «сожительство с двумя или несколькими женщинами при совместном ведении общего хозяйства» предусмотрен штраф в размере до 30 среднемесячных размеров оплаты труда или два года исправительных работ.

Уголовный кодекс 1997 года действует в Туркмении до сих пор. Вместо Кодекса о браке и семье в 2012 году был принят новый Семейный кодекс. Там изначально присутствовал запрет на заключение второго брака. Теперь же в документе появилось само слово «многоженство», и в целом запрет на такой семейный уклад стал более развернутым.

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