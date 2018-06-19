Five new bus links connecting towns and cities of Tajikistan and Uzbekistan are expected to be launched next month
Джигитовка по-таджикски и галерея с 50.000 фото: что покажет «Салом, соседи!» на этой неделе?
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В Душанбе обсудили роль женщин в процессах, связанных с водными ресурсами
Профсоюзы России решили выйти на митинг против повышения пенсионного возраста
Какие праздники в Таджикистане можно праздновать, а какие нет?
Игровое расстройство: ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень заболеваний
Таджикистан и Пакистан намерены увеличить объем товарооборота до $500 млн.