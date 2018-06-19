Китайский интернет-магазин JD.com получит от Google $550 миллионов.

Данные средства корпорация вкладывает в попытке нарастить свое присутствие на быстроразвивающихся рынках Азии, сообщает CA-News со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сделка станет частью более широкого сотрудничества в рамках продвижения товаров JD.com через торговую площадку Google.

Таким образом, JD.com сможет расширить свое присутствие за пределами Китая и Юго-Восточной Азии и выйти на рынки США и Европы.

В результате сделки к Google перейдет 27,1 млн акций китайского JD.com (менее 1%). Представители Google заявили, что соглашение не предполагает какой-либо особой активизации деятельности компании в Китае, где заблокированы ее главные сервисы из-за отказа IT-гиганта приводить свои поисковые выдачи в соответствие с местными законами.

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