Tajik law enforcement authorities are hunting for creators of three fake pages of Dushanbe mayor on Facebook.
13 и 12 лет тюрьмы получили сотрудники органов за доведение до самоубийства бывшего члена ПИВТ
В Душанбе обсудили роль женщин в процессах, связанных с водными ресурсами
Профсоюзы России решили выйти на митинг против повышения пенсионного возраста
Какие праздники в Таджикистане можно праздновать, а какие нет?
Игровое расстройство: ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень заболеваний
Таджикистан и Пакистан намерены увеличить объем товарооборота до $500 млн.
Еще на 200 млрд. долларов: Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары