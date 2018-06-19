Строительство высотных зданий в районе улицы Пушкина в столице Узбекистана, где сохранились старинные постройки эпохи Российской империи, вестись не будет.

Такое решение было принято администрацией города. Кроме этого, власти ввели запрет на возведение в этой части города зданий выше трёх этажей, включая цокольный, сообщает РИА Новости.

Запрет и остановка строительства стали итогом резонансной истории со сносом исторического дореволюционного здания, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Снос памятника был одобрен специальной комиссией при администрации Самаркандской области по причине ветхости и аварийности здания, построенного в начале 1900-х из сырцового кирпича.

Решение о строительстве высотки на месте старинного здания было выдано в сентябре прошлого года, оно было одобрено главным проектировщиком генерального плана города Самарканда. Через девять месяцев после подписания документов решение было отменено, но всё это время по территории Русского Самарканда на стройку ездили КамАЗы и расшатывали фундаменты старинных домов.



Сейчас строительство запрещено, специальные ведомства по решению местного самоуправления (хокимията) будут разрабатывать новый план по благоустройству территории Русского Самарканда. Старинные здания сохранят свой внешний вид, а их реконструкция будет проведена с учётом их исторической значимости.

По словам местных властей, район улицы Пушкина станет новым туристическим местом для гостей города.



После присоединения Узбекистана к Российской империи Самарканд стал центром Зеравшанского округа, а с 1887 года — Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства.

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