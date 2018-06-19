В Таджикистане зафиксирован резкий рост ввода жилья в эксплуатацию после прошлогоднего падения. Так, за пять месяцев этого года в республике сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 346,5 тысяч квадратных метров, что на 20,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Сравнительно высокий рост ввода жилых домов действия зафиксирован в Согдийской области - 37,1%.

В этом регионе в январе-мае этого года сданы в эксплуатацию около 130 тысяч квадратных метров жилья.

В столице республики введены в действие почти 115 тысяч квадратных метров жилья, что на 33% больше показателя января-мая 2017 года.

Строительство жилых домов в республике в основном осуществляется субъектами негосударственного сектора, в котором значительную долю занимает население.

В январе-мае нынешнего года населением построено жилья общей площадью 213,6 тысяч квадратных метров, что составляет 61,6% от общего объема введенных в действие жилых домов, - отметили в статистическом ведомстве.

Напомним, в 2017 году в стране было сдано в эксплуатацию жилья общей площадью 1 млн. 121 тыс. кв. метров, что почти на 10% меньше показателя 2016 года.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus