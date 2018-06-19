В Душанбе состоялось официальное открытие кибер-турнир «MEGAFON FIFA WORLD CUP». Победитель получит возможность поехать на Чемпионат мира по футболу и своими глазами увидеть матч Англия – Бельгия, который пройдет в Калининграде 28 июня.

Турнир по игре FIFA состоится в УРЦ «Parking» и соберет всех кибер-спортсменов, желающих побороться за главный приз – путевку на ЧМ 2018. Стартовые условия для участников – возраст от 16 лет, наличие загранпаспорта для поездки в Россию и, разумеется, навыки в сфере онлайн-игр. Из всех претендентов компания «МегаФон Таджикистан», представители УРЦ «Parking» и других партнеров турнира выберут 32 сильнейших игрока.

В ходе интересных и захватывающих матчей, которые будут сыграны на кибер-турнире в финал, который состоится 24 числа выйдут 3 игрока. Двое из них будут бороться за почетное 3-е место, и между двумя сильнейшими состоится незабываемый матч. Через четыре дня победитель будет встречать на трибунах «Калининград Арены» грандиозный матч между сильнейшими командами - Англией и Бельгией.

«Современный спорт всё активнее осваивает виртуальное пространство, и футбол – не исключение. В Таджикистане есть уже несколько тысяч кибер-спортсменов, играющих в FIFA. «МегаФон Таджикистан», как оператор, стоящий на переднем крае цифровых инноваций, предлагает любителям кибер-спорта не только показать и развить свои таланты, но и увидеть «вживую» самое грандиозное спортивное событие этого года. В Калининграде пройдет один из интереснейших матчей ЧМ-2018. Поэтому уверен, что на трибуне победитель «MEGAFON FIFA WORLD CUP» получит не менее мощные эмоции, чем от победы в нашем кибер-турнире», – говорит Джамшед БОБОАЛИЕВ, Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан».