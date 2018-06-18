Таксист Анарбек уул Чынгыз, который сбил восемь человек в центре Москвы, признал свою вину и попросил прощения. Он объяснил, что не выспался и перепутал педали.

Выступая в Таганском суде, гражданин Киргизии заявил, что просит прощения за то, что произошло в центре Москвы, сообщает РБК.

«Я не спал два дня. Мне пришлось зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Я сам не понял, что случилось, я устал от недосыпа и перепутал педаль газа. Я полностью признаю вину и прошу прощения у пострадавших и их родственников», — сказал Анарбек уул Чынгыз.

38-летний уроженец города Джалал-Абад также рассказал, что шесть лет работал поваром, а потом был вынужден пойти в таксисты, где проработал месяц.Ранее ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Следствие просит арестовать таксиста, которому грозит до двух лет лишения свободы.

Адвокаты таксиста указали, что ранее он не был судим. Они сообщили, что посольство Киргизии в Москве пообещало зарегистрировать таксиста в своем гостевом доме и гарантировало его явку на все необходимые следственные действия.

Автомобиль такси 16 июня наехал на группу пешеходов на улице Ильинка, близ Гостиного двора. В результате инцидента, по данным столичного департамента здравоохранения, пострадали восемь человек, в том числе приехавшие на чемпионат мира двое граждан Мексики, получившие незначительные ушибы.



Водитель попытался скрыться с места происшествия. Он объяснил это тем, что опасался расправы.

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