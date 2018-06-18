Детский водный форум начнет сегодня свою работу в Национальной библиотеке Таджикистана в рамках Международной конференции высокого уровня, посвященной началу второго десятилетия воды и санитарии на 2018-2028 годы, которая стартует в Душанбе 20 июня.

Все мероприятия проходят в контексте реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР) - 2030, ориентированного на цель № 6 «Рациональное использование водных ресурсов и санитария для всех».

«В рамках данной международной встречи, которая соберет в Душанбе более 2000 человек, 19 июня правительство Таджикистана совместно с Детским фондом ООН - ЮНИСЕФ организуют однодневное предконференционное мероприятие - Детский водный форум, где будут обсуждаться вопросы доступа детей к безопасной воде и санитарии», - отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Лучиано Калестини.

По его словам, на форуме ожидается участие 350 человек, из числа национальных и международных партнеров, детей и подростков, заинтересованных в вопросах водоснабжения, санитарии и гигиены.

Организаторы отметили, что форум будет состоять из двух круглых столов, на одном из которых перед детьми и подростками выступит министр образования и науки РТ Нуриддин Саид.

Второй круглый стол будет посвящен вопросам раннего развития детей и вопросам воды и санитарии. На этом мероприятии ожидается участие Постоянного координатора ООН в Таджикистане г-жи Пратибхи Мехта и первого заместителя министра здравоохранения и социальной защиты населения РТ Саиды Умарзода.

Одной из основных частей форума является выставка, на которой будут представлены 14 лучших проектов, участвующих на конкурсе «Молодежь в поисках инновационных решений», ранее организованного у нас в стране с целью объединения инновационных решений в области воды, санитарии и гигиены, разработанных девочками и мальчиками-подростками.

«Данное мероприятие также предоставит возможность услышать голоса и мнение детей и подростков из разных регионов Таджикистана по вопросам воды, санитарии и гигиены, - отметил представитель ЮНИСЕФ Парвиз Бобоев, - «Детский водный флаг», состоящий из 68 детских рисунков из всех городов и районов Таджикистана будет использоваться в качестве символа Международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития»».

Ожидается, что кульминацией дня станет церемония награждения победителей за лучшие три проекта конкурса «Молодежь в поисках инновационных решений».

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