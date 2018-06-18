АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В «Душанбе плаза» пройдет предконференционный форум «Женщины и вода: от слов к действиям». Форум соберет более 150 человек из 20 стран мира. Участники форума обсудят право женщин и девочек на доступ к питьевой воде и объектам санитарии, а также вовлечение женщин в процессы принятия решений по управлению водными ресурсами. В этот же день в Национальной библиотеке Таджикистана состоится детский водный форум. Начало форумов - в 9:30.

- В Астане откроется XIII Форум научной и творческой интеллигенции СНГ.

- Сборная России сыграет в рамках ЧМ-2018 со сборной Египта. Матч состоится в Санкт-Петербурге в 23:00 по душанбинскому времени.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ИЮНЯ

1920 - Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации

безграмотности.

1962 - Состоялся первый съезд интеллигенции Таджикистана.

2002 - В Душанбе состоялось 5-е заседание Специальной программы ООН для экономик ЦА. На рассмотрение были вынесены 6 инвестиционных проектов.

2007 - В Душанбе начал работу новый независимый телеканал «Симои мустакили Точикистон»

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ИЮНЯ

1918 -1990 – Родился оперный певец, Заслуженный артист Таджикистана Михаил Алоев.

1948 – Родился Народный гафиз Таджикистана Файзали Хасанов.

1978 – Родилась журналист Рамзия Мирзобекова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 34-39 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 тепла, днем 24-29 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 24-29 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 27-29 тепла.