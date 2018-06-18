Пермский футбольный клуб "Амкар", который раньше несколько сезонов тренировал таджикский специалист, бывший игрок душанбинского "Памира" Рашид Рахимов, прекратил существование из-за отсутствия финансирования.

О том, что "Амкар" не будет подавать заявку на участие в первенстве ПФЛ — втором дивизионе российского футбола не будет, также из-за отсутствия финансирования, сообщил владелец клуба Геннадий Шилов, пишет Sports.ru.

Российский футбольный союз 13 июня отозвал дицензию на сезон 2018-2019 у пермского клуба «Амкар» из-за недостаточных финансовых гарантий. Таким образом, «Амкар» лишился возможности выступать в премьер-лиге и Футбольной национальной лиге (ФНЛ), объединяющей клубы первого дивизиона.

Предполагается, что место «Амкара» в премьер-лиге займет махачкалинский «Анжи».

«Амкар» выступал в премьер-лиге с 2004 года. По итогам сезона 2017-2018 он сохранил место в высшем дивизионе. В 2018 году, после того, как власти Пермского края cнизили клубу объем господдержки. До этого почти половину бюджета клуба обеспечивали бюджетные дотации.

Рашид Рахимов был главным тренером "Амкара" дважды: в 2006—2007 годах, а также в 2009-2011 годах.

В сезоне 2010 года «Амкар» занял 14-е, а в сезоне 2011 года 8-е. В Кубке России 2009/2010 «Амкар» дошёл до полуфинала и проиграл петербургскому «Зениту» со счётом 2:4 по серии пенальти. 28 сентября 2011 года Рахимов был отправлен в отставку.

7 ноября 2013 года Рахимов возглавил грозненский «Терек». В первом сезоне клуб занял 12-е место в чемпионате. По итогам сезона 2014/2015 — девятое место. В сезоне 2015/2016 — 7 место, до 28 тура боролся за попадание в Лигу Европы. В сезоне 2016/2017 года «Терек» под руководством Рахимова сумел два раза в истории команды обыграть «Зенит» (2:1 и 1:0), лишив таким образом «Зенит» шансов на титул чемпиона, разгромить два раза финалиста Кубка России, «Урал» 4:1 и 5:2), обе победы были волевые, а количество забитых мячей (5 мячей) стали рекордными в истории «Терека».

После 30 тура «Терек» занял самое высокое место в истории команды — 5 место, но из-за невыполнения задачи — места в Лиге Европы (4 места) Рахимов уступил место Олегу Кононову.

Грозненский клуб «Терек», который не попал в еврокубки, не продлил контракт с таджикским тренером Рашидом Рахимовым.

Досье: Рашид Рахимов родился 18 марта 1965 в городе Душанбе. Мастер спорта, выступал в составе местного «Памира» на позициях защитника и полузащитника в матчах чемпионата страны в первой и высшей лигах.

Также известен болельщикам по выступлениям российские клубы «Спартак» и «Локомотив», во второй лиге Испании за «Вальядолид», в бундеслиге Австрии за клубы «Аустрия», «Адмира Ваккер» и «Рид».

Рахимов является двукратным чемпион России (1992, 1994) и обладателем Кубка СССР (1991-92).

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