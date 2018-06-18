Бумажные купюры национальной валюты достоинством 1,3 и 5 сомони очень востребованы, и быстро становятся непригодными

Национальный банк Таджикистана вводит в оборот металлические монеты, выпущенные в 2018 году. С 20 июня в обращении будут введены монеты номиналом 1, 3, 5 сомони и 10, 20, 50 дирамов.

Необходимость увеличения объема монет в обращении в регуляторе объясняют обеспечением спроса на мелкие деньги, содержанием наличных денег в хорошем состоянии и качественном улучшением денежного оборота страны.

Наравне с монетами нового выпуска также будут также действовать монеты, выпущенные в 2001, 2006, 2011, 2015 и 2017 годах.

«Кредитные организации для обеспечения потребностей физических и юридических лиц в металлических монетах могут обратиться в НБТ», - сообщает регулятор.

Новые монеты отчеканены Монетным двором Национального банка Казахстана.

В Таджикистане на данный момент в обороте находятся металлические монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 дирамов, а также 1, 3, 5 сомони.

Напомним, первые мателлические сомони достоинством 1,3 и 5 сомони вышли в обращение в 2017 году.

Тогда на пресс-конференции первый заместитель главы НБТ Джамолиддин Нуралиев заявил журналистам, что бумажные купюры национальной валюты достоинством 1,3 и 5 сомони очень востребованы, и быстро становятся непригодными, и пообещал, в скором времени на смену всем бумажным купюрам вышеуказанного достоинства придут монеты. Пока же в обороте они будут ходить наравне - и бумажные, и металлические.

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