С сегодняшнего дня на автобусах и троллейбусах должна быть отменена оплата наличностью. Использование транспортных карт Citycard будет отныне обязательным.

«АП» попыталась проследить, оказалась ли удачной вторая попытка отказа от наличности на общественном транспорте Душанбе.

Побывав на остановках общественного транспорта столицы, мы заметили, что только на проспекте Рудаки на каждой остановке по несколько представителей транспортной сферы столицы контролируют оплату проезда картами Citycard.

На всей остальной части столицы, где нет «контролеров», оплата производится по-прежнему - наличными.

Ранее «АП» сообщала, что о том, что с 18 июня в Душанбе за проезд в транспорте уже нельзя будет оплачивать наличные, а пользоваться только транспортными картами.

На остановке «ТВ Сафина» (бывшая Дом печати) мы заметили, что несколько человек указывают на необходимость приобретения транспортных карт Citycard.

«Вы можете приобрести карты либо в киоске, либо у меня», - говорит один из них.

В двух коробках он предлагает карты с уже пополненным балансом.

«Вот на этих баланс пополнен на 5 сомони, в других - на 10 сомони, - говорит он. – В них остается несгораемая сумма в 4 сомони. Граждане могут пополнять баланс в терминалах «ExpressPay».

Но пассажиры неохотно покупают карты, либо уходят на остановки, где нет этих контролеров.

«Я купил карту с пополненным балансом на 5 сомони, - говорит житель столицы Садриддин. - Этого мне хватило, чтобы совершить одну поездку, так как остальное осталось на карте, как «несгораемая» сумма. Мне дешевле обойдется оплатить проезд наличными в 1 сомони, чем потратить 5 сомони на эту карту, ведь за эти 5 сомони я лучше доеду на маршрутном такси с комфортом».

Жители столицы указывают, что внедрение этой системы - в целом идея хорошая. Но люди будут продолжать платить за проезд наличными, потому что им так выгоднее.

Мы также заметили, что правила дорожного движения общественным транспортом соблюдается только на протокольных трассах. На всех других улицах столицы водители продолжают перегружать транспорт и останавливаться для посадки и высадки пассажиров вне остановок общественного транспорта.

Пока подходит к концу первый день с начала второй попытки отмены оплаты проезда наличностью. Будет ли она удачной или нужна очередная, третья - вопрос времени…

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