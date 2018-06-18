Предложение об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году будет рассмотрено 20 июня в Астане, где пройдет заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и Правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ.

В проекте повестки дня заседания тринадцать вопросов, сообщается на сайте Исполкома СНГ. Участники встречи обсудят свою текущую деятельность и наметят планы на следующий год, рассмотрят вопросы, касающиеся Межгосударственной премии «Звезды Содружества» и Международной премии «Содружество дебютов», выполнения поручений СГС и Правления МФГС.

На заседании также будут рассматриваться предложения об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году, о дате и месте проведения XIV Форума творческой и научной интеллигенции государств – участников СНГ, обсуждаться вопросы дальнейшего расширении связей и углубления взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН, работы интернет-проекта «Созвучие: литература и публицистика стран Содружества».

Кроме того, участники совместного заседания обсудят вопрос, касающийся проведения в 2018 году V Съезда учителей и работников образования государств – участников СНГ (26–29 сентября, Бишкек) и II Форума ученых государств – участников СНГ (15–16 октября, Ереван).

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