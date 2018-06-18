Отток валюты из Таджикистана в результате отрицательного внешнеторгового баланса республики за пять месяцев этого года составил свыше 825 миллионов долларов.

Общий размер внешнеторгового оборота страны за этот период составил около 1,7 миллиарда долларов. Это почти на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров в январе-мае нынешнего года составил более 429 миллионов долларов, а импортировано товаров на сумму около 1,3 миллиарда долларов. Объем экспорта по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос на 13,3%, а импорта – почти на 25%.

Таким образом, дефицит торгового баланса составил более 825 млн. долларов, а коэффициент покрытия импорта экспортом – 34,2%.

Основную часть экспорта Таджикистана в январе-мае этого года составили минеральные продукты, текстильные материалы, недрагоценные металлы и изделия из них.

Большая же часть импорта приходится на транспортные средства, машины и оборудования, минеральные продукты.

Главным торговым партнером Таджикистана остается Россия, товарооборот с которой произведен на сумму 385 миллионов долларов. Далее идут Казахстан ($345 млн.) и Китай ($260 млн.).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus