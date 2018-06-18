Федеральная таможенная служба (ФТС) России направила в Минфин предложение облагать пошлиной все покупки в иностранных интернет-магазинах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
В частности, ФТС предлагает взимать со всех зарубежных интернет-покупок пошлину в 20% и ввести комбинированную ставку, например, не менее одного евро за килограмм, рассказал представитель ведомства.
Начать взимать пошлину со всех зарубежных интернет-покупок предлагается через год-полтора, сообщил «Ведомостям» представитель ФТС. Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что порог беспошлинного ввоза нужно снижать постепенно, а говорить об обнулении следует не раньше 2020 года.
По оценкам ФТС, предложенные ведомством изменения позволят бюджету дополнительно получить 25 миллиардов рублей в год.
Снизить порог до 200 евро — только часть решения, 95% интернет-посылок — в пределах 30 евро, говорит замруководителя ФТС Тимур Максимов. А по данным «Почты России», в 2017 году из 283 миллиона иностранных посылок дороже 200 евро стоило только 0,02%. Главная задача — создать равные условия для российской и трансграничной интернет-торговли, - объясняет Максимов.
Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки из-за рубежа на общую сумму не более 1000 евро и общим весом не более 31 килограмм на человека в месяц. В случае превышения пошлина составит 30%, но не менее четырех евро за килограмм.
В 2019 году порог беспошлинного ввоза интернет-покупок в России планируется снизить до 500 евро в месяц на человека, а в 2020 году — до 200 евро. Минфин предлагал снижение до 200 евро уже в следующем году, но правительство идею пока не одобрило. «Почта России» в свою очередь попросила отложить введение порога в 200 евро до 2021 года.
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Гость6 часов назад
Ну эти то всегда за грабёж. Сами уже ни на что не годятся, начинают обдирать. Купив товар за 40 рублей, половину ещё нужно заплатить пошлины. А морда не треснет у таможни?