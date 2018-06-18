Отечественная комедия «Воздушный Сафар» («Сафари ҳавоӣ») Далера Рахматова стала обладателем специального приза жюри Первого международного кинофестиваля стран-участников Шанхайской Организации Сотрудничества, который завершился в городе Циндао (провинция Шаньдун, Восточный Китай) 17 июня.

Кинофестиваль стран ШОС, прошедший с 13 по 17 июня, был организован Государственным управлением кинематографии КНР и провинциальной администрацией Шаньдуна. Жюри кинофестиваля, возглавляемое известным китайским продюсером и режиссером Хань Саньпином, состояло из 12 почетных экспертов в сфере кинематографии стран-участниц ШОС. А в качестве посла кинофестиваля выступил знаменитый актер Джеки Чан.

Председатель жюри Хань Саньпин выразил уверенность, что кинофестиваль в Циндао выведет на новую ступень сотрудничество в области кино между странами ШОС.

«Кино - это язык без границ, способный возвести мост дружбы между разными странами и разными народами», - подчеркнул он.

По словам заместителя главы Госуправления кинематографии КНР Ли Гоци, целью проводимого международного мероприятия является продвижение сотрудничества и взаимодействия в сфере кинематографии между странами, которые объединяет ШОС. На мероприятие приглашены деятели кино из 8 стран-участниц и 4 стран-наблюдателей ШОС, которые представили 60 фильмов.

Ранее картина «Воздушный Сафар» принимала участие в Пятом Фестивале авторского кино в Кыргызстане, была представлена на российском кинофестивале «Киношок» в Анапе, на 16-ом Форуме национальных кинематографий в Москве.

Акмал Хасанов (справа) и исполнитель главной роли Асад Голубев Фото со страницы фильма в Facebook

В комедийной картине «Воздушный Сафар» рассказывается о мечтательном пастухе Сафаре, который всегда жаловался на свою жизнь псу по кличке Рембо - единственному существу в кишлаке, кто воспринимал Сафара всерьез. Все в округе считали Сафара неудачником и фантазером, часто называя его «Сафари хавои» (воздушным). В это время французский студент Жан на своем воздушном шаре пересек горные хребты Центральной Азии в поисках счастья. Увлеченный романами Жюля Верна, парень решил отправиться в кругосветное путешествие подальше от своих проблем. В один прекрасный день, совершенно неожиданно для этих парней, гром и молния пересекли их дороги. В далекое горное селение ветром принесло воздушный шар. Внезапно прилетев, он также внезапно улетел, нарушив размеренную жизнь жителей кишлака и изменив судьбу наших героев...

Многие кинокритики отмечают, что этот фильм адресованный, прежде всего, молодежи, создает светлое настроение, его отличает профессионализм.

Премии за лучшие мужские роли получили народный артист Кыргызстана Акылбек Абдыкалыков за фильм «Ночная авария» и заслуженный деятель Казахстана Толеубек Аралбай за фильм «Маленький принц большого города».

«Маленький принц большого города» рассказывает историю знакомства и дружбы шестилетнего воспитанника детского дома Бибола и ветерана из Дома престарелых, музыканта Касымхана. Фильм киргизского режиссера Темира Бирназарова «Ночная авария» рассказывает историю одинокого сварливого и неуживчивого старика, который выхаживает найденную на проселочной дороге раненую девушку и влюбляется в нее. Сценарий фильма основан на книге Талипа Ибраимова «Старик и ангел».

Фото со страницы фильма в Facebook

Лучшими фильмами на фестивале признаны картина китайской женщины-режиссера Ху Мэй «Прибытие в столицу» , повествующая о зарождении пекинской оперы, и полнометражный дебют афганского режиссера Йосефа Бараки «Прогулки Мины». 28-летний режиссер последнего фильма, рассказывающего о 12-летней девочке, торгующей мелочевкой на улицах Кабула, удостоился приза в номинации «Лучший режиссер».

Призы за лучшую женскую роль получила монгольская актриса Одончимег Ишдорж) за снятый ею же фильм «Безумная мать» и китайская актриса Чжоу Сюнь за роль в фильме «Когда бывает полнолуние». Специальным призом жюри, помимо «Воздушного Сафара», отмечены также «Тум-Паби-Дум» белорусского режиссера Вячеслава Никифорова, фильм иранского режиссера Амирмасуда Акабабияна «Русалка», романтическая комедия пакистанского режиссера Надима Бейга «Пенджаб Нахи Яунги», а также фильм узбекского режиссера Камары Камаловой «Дорога под небесами».

Андрей Таратухин и Дмитрий Ланчихин - сценаристы российской киноленты «Карп отмороженный» - получили премию за лучший сценарий.

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