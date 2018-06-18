Сбивший семь пешеходов в центре Москвы таксист - 28-летний гражданин Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз - оказался профессиональным борцом и бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону в Сочи.

Таксистом он был вынужден работать, чтобы выплатить кредит, передает ИА «Фергана» со ссылкой на родных Анарбека.

Его специализация — панкратион, возрожденный древний олимпийский вид единоборства. В октябре 2017 года Анарбек занял третье место на Чемпионате мира по панкратиону в Сочи в весовой категории 66 килограммов.

«На спаррингах видно было, что у него хорошая техника и реакция, но в то же время он был боязливым, может, поэтому у него была такая реакция — убежал после ДТП», — рассказал его тренер Аттокуров. В Москве он работал шеф-поваром, но около двух месяцев назад уволился из кафе, арендовал машину и стал работать таксистом. Тренер предупредил, что это тяжелая работа, и времени на тренировки не будет, но спортсмен ответил, что ему нужны деньги на погашение кредита. Таксистом он стал, чтобы выплачивать 150 тысяч сомов ($2200) кредита, который взял на строительство дома в Бишкеке, уточнил его брат.

Все родные и тренер уверяют, что ДТП — случайность, а не теракт, как считают некоторые (на этой версии настаивает, например, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и некоторые СМИ, полагающие, что силовики не хотят признавать преступление терактом во время Чемпионата мира по футболу). Знакомые таксиста-спортсмена показали, что связей с какими-либо сомнительными или экстремистскими организациями он не поддерживает. По предварительным данным, при обыске по месту жительства экстремистских материалов у него не нашли.

ДТП произошло на улице Ильинка, Анарбек не справился с управлением, выехал на тротуар и наехал на пешеходов. В правоохранительных органах подтвердили, что водитель не был пьян. Сам Чынгыз объяснил, что заснул за рулем, так как перед этим работал 20 часов подряд и, попытавшись избежать столкновения со стоящей машиной, перепутал педали акселератора и тормоза. На вопрос, почему пытался сбежать с места преступления, ответил, что боялся самосуда очевидцев.

В стационары Москвы поступило семь (по данным департамента здравоохранения, восемь) человек: два мексиканца, двое граждан Азербайджана, двое россиян и один украинец. Вскоре после диагностики и оказания медицинской помощи пять человек были отпущены домой.

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