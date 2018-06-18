В 2028-2029 годы Таджикистан намерен войти в состав стран - непостоянных членов Совбеза ООН, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

По данным источника, на сегодняшний день Таджикистан ведет переговоры с авторитетными международными организациям, с государствами - членами ООН для поддержки своей кандидатуры для избирания в непостоянные члены Совбеза ООН.

На состоявшийся 9-10 июня в китайском городе Циндао саммите глав государств ШОС лидеры организации поддержали намерения Таджикистана.

Наряду с Таджикистаном свою кандидатуру также выдвинула Кыргызская Республика.

«Государства-члены ШОС отметили намерения Кыргызской Республики и Республики Таджикистан выдвинуть свои кандидатуры в непостоянные члены Совета Безопасности ООН», - говорится в Циндаоской декларации Совета глав государств – членов ШОС от 10 июня 2018 года.

В состав Совбеза ООН входят 15 стран, из них 5 постоянных членов – Китай, США, Россия, Франция, Великобритания. Остальные 10 членов избираются на Генассамблее, пятеро из них меняются каждый год. В прошлом году непостоянными членами Совета на 2018-2019 годы были избраны Кот-д'ивуар, Кувейт, Польша, Перу и Экваториальная Гвинея. Новоизбранные непостоянные члены заменят в Совбезе Боливию, Эфиопию, Казахстан, Нидерланды и Швецию.

Ежегодно 2 марта отмечается день вступления Республики Таджикистан в члены ООН.

29 января 1992 года в ходе сессии Совета безопасности ООН была принята резолюция о приеме Таджикистана в ООН в качестве равноправного члена. Став членом ООН 2 марта 1992 года, Таджикистан заложил прочную основу для развития ее сотрудничества с институтами, учреждениями и специализированными организациями системы ООН. В настоящее время, республика активно сотрудничает с ООН в различных отраслях, в том числе в сфере обеспечения всеобщего мира и стабильности, борьбы с современными угрозами и вызовами безопасности, защиты окружающей среды, устойчивого развития общества, управления водными ресурсами.

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