В четверг, 14 июня в России стартовал уже 21-й по счету чемпионат мира по футболу; матчи мирового первенства будут проходить на 12 стадионах в 11 российских городах до 15 июля. Наверняка, этот мундиаль будет богат на события, но пока мы предлагаем вам вспомнить интересные факты из прошлых чемпионатов.

 

Последний гол в финале первого ЧМ забил спортсмен с ограниченными возможностями

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае и был приурочен к столетию независимости этой страны. Все матчи прошли в столице – Монтевидео.

Во время финала ЧМ-1930 сборные Аргентины и Уругвая по тайму играли разными мячами. Дело в том, что соперники не смогли договориться о том, чью именно сферу стоит использовать – аргентинскую или уругвайскую.

Эктор Кастро

 

Победу в первом мундиале праздновали уругвайцы – 4:2. Последний, четвертый мяч за хозяев провел Эктор Кастро. Он также является единственным в истории участником мундиалей с серьезными физическими недостатками – у него не было руки по локоть.

 

Футбольная война

Летом 1969 года сборные Сальвадора и Гондураса должны были провести два матча друг с другом за право попадания на чемпионат мира по футболу в Мексике. Первый матч прошёл в Гондурасе.

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Сальвадорская команда потерпела в нём поражение. К ответному матчу у себя дома сальвадорцы готовились, как к последнему бою.

На этот раз они одержали победу, разгромив соперников со счётом 3:0. В ходе беспорядков, вспыхнувших после игры, пострадали гондурасские футболисты и прибывшие в страну болельщики. В ответ на это в Гондурасе произошли массовые погромы в районах обитания сальвадорцев.

Тем временем для выявления победителя было решено устроить третий матч. Чтобы избежать насилия, он прошёл на территории Мексики. Победу со счётом 3:2 одержала команда Сальвадора. После этого обе страны разорвали дипломатические отношения.

 

Фото: fotki.yandex.ru

 

14 июля 1969 года армия Сальвадора перешла границу и заняла ряд спорных населённых пунктов. После этого сальвадорцы начали оборудовать плацдарм и подвозить топливо и боеприпасы. На следующий день Организация американских государств (ОАГ) провела чрезвычайную сессию, на которой потребовала от обеих сторон немедленного прекращения военных действий.

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Первоначально Сальвадор проигнорировал эти требования. Однако, когда ему пригрозили экономическими санкциями, президент Эрнандес согласился пойти на попятную.

20 июля было достигнуто соглашение о прекращении огня, а в начале августа сальвадорские войска покинули территорию Гондураса. Этот конфликт унёс до 5 000 жизней военных и гражданских лиц обеих стран и подорвал их слабые экономики.

Оба государства погрузились в пучину бедности и гражданских раздоров. Мирный договор был подписан лишь через десять лет после начала войны.

 

​ В 1978 году на чемпионат мира не допустили Марадону

«Это было самым тяжелым поражением в моей жизни», - так со временем скажет легендарный  аргентинец Диего Армандо Марадона о событиях, которые предваряли чемпионат мира 1978 года в его стране. Тогда его, 17-летнего подростка, которому многие прочили великое будущее, вычеркнул из заявки на турнир наставник сборной Сесар Луис Менотти. Марадона звонил наставнику и умолял взять его, но наставник ответил категорическим отказом.

 

17-летний Диего Марадона
Фото: АР

 

«Я так и не простил Менотти и не прощу - я до сих пор думаю, что он упустил свой шанс, - но ненависти к нему я никогда не испытывал. Ненавидеть - не то же самое, что не прощать. Дома было ужасно. Это было похоже на похороны. Мама плакала, папа плакал, плакали братья и сёстры. Они говорили мне, что я самый лучший, что мне нечего расстраиваться, потому что я успею сыграть ещё на пяти чемпионатах. Но все они плакали. И это было хуже всего. В тот день, самый печальный в моей карьере, я поклялся, что возьму свое. Ногами, сердцем, мыслями я ощущал, что я им всем ещё покажу. Я сыграю ещё на многих чемпионатах мира», - рассказывал позже Марадона.

Аргентина тот мундиаль выиграла и без Марадоны, но форвард позже взял своё.

 

Шейх на футбольном поле

Во время чемпионата мира 1982 года произошел беспрецедентный случай. В поединке второго тура группового этапа между Францией и Кувейтом после четвертого мяча трехцветных на поле в сопровождении личной охраны вышел ближневосточный шейх Фахид аль-Ахмад ас-Сабахв.

09:50 8 июня

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Он потребовал отметить взятие ворот, поскольку, по его мнению, мяч был забит не по правилам.

Дело в том, что незадолго до гола с трибун послышался свисток и игроки кувейтской сборной остановились, а форвард французов Ален Жиресс без проблем вколотил мяч в сетку.

Шейх увел свою команду с поля и после споров, которые продолжались около 8 минут, главный арбитр встречи, уроженец Ивано-Франковска Мирослав Ступар отметил гол. Команды вернулись на поле и матч продолжился. В итоге Кувейт все равно проиграл со счетом 1:4.

А вот Мирослав Ступар после разразившегося скандала был отстранен от работы на международных поединках.

Фото: АР

 

Игра века

Игрой века многие эксперты считают драматическую полуфинальную дуэль 1970 года между командами Италии и Германии.

Немцы ответили на гол итальянцев лишь на 90-й минуте и перевели игру в дополнительное время. Там обе сборные успели поочередно выйти вперед. В результате итальянцы выиграли со счетом 4:3, однако эта победа обошлась дорого: в финале их с разгромным счетом обыграли бразильцы.

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