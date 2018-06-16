В четверг, 14 июня в России стартовал уже 21-й по счету чемпионат мира по футболу; матчи мирового первенства будут проходить на 12 стадионах в 11 российских городах до 15 июля. Наверняка, этот мундиаль будет богат на события, но пока мы предлагаем вам вспомнить интересные факты из прошлых чемпионатов.

Последний гол в финале первого ЧМ забил спортсмен с ограниченными возможностями

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае и был приурочен к столетию независимости этой страны. Все матчи прошли в столице – Монтевидео.

Во время финала ЧМ-1930 сборные Аргентины и Уругвая по тайму играли разными мячами. Дело в том, что соперники не смогли договориться о том, чью именно сферу стоит использовать – аргентинскую или уругвайскую.

Эктор Кастро

Победу в первом мундиале праздновали уругвайцы – 4:2. Последний, четвертый мяч за хозяев провел Эктор Кастро. Он также является единственным в истории участником мундиалей с серьезными физическими недостатками – у него не было руки по локоть.

Футбольная война

Летом 1969 года сборные Сальвадора и Гондураса должны были провести два матча друг с другом за право попадания на чемпионат мира по футболу в Мексике. Первый матч прошёл в Гондурасе.

Сальвадорская команда потерпела в нём поражение. К ответному матчу у себя дома сальвадорцы готовились, как к последнему бою.

На этот раз они одержали победу, разгромив соперников со счётом 3:0. В ходе беспорядков, вспыхнувших после игры, пострадали гондурасские футболисты и прибывшие в страну болельщики. В ответ на это в Гондурасе произошли массовые погромы в районах обитания сальвадорцев.

Тем временем для выявления победителя было решено устроить третий матч. Чтобы избежать насилия, он прошёл на территории Мексики. Победу со счётом 3:2 одержала команда Сальвадора. После этого обе страны разорвали дипломатические отношения.

Фото: fotki.yandex.ru

14 июля 1969 года армия Сальвадора перешла границу и заняла ряд спорных населённых пунктов. После этого сальвадорцы начали оборудовать плацдарм и подвозить топливо и боеприпасы. На следующий день Организация американских государств (ОАГ) провела чрезвычайную сессию, на которой потребовала от обеих сторон немедленного прекращения военных действий.

Первоначально Сальвадор проигнорировал эти требования. Однако, когда ему пригрозили экономическими санкциями, президент Эрнандес согласился пойти на попятную.

20 июля было достигнуто соглашение о прекращении огня, а в начале августа сальвадорские войска покинули территорию Гондураса. Этот конфликт унёс до 5 000 жизней военных и гражданских лиц обеих стран и подорвал их слабые экономики.

Оба государства погрузились в пучину бедности и гражданских раздоров. Мирный договор был подписан лишь через десять лет после начала войны.

​ В 1978 году на чемпионат мира не допустили Марадону

«Это было самым тяжелым поражением в моей жизни», - так со временем скажет легендарный аргентинец Диего Армандо Марадона о событиях, которые предваряли чемпионат мира 1978 года в его стране. Тогда его, 17-летнего подростка, которому многие прочили великое будущее, вычеркнул из заявки на турнир наставник сборной Сесар Луис Менотти. Марадона звонил наставнику и умолял взять его, но наставник ответил категорическим отказом.

17-летний Диего Марадона Фото: АР

«Я так и не простил Менотти и не прощу - я до сих пор думаю, что он упустил свой шанс, - но ненависти к нему я никогда не испытывал. Ненавидеть - не то же самое, что не прощать. Дома было ужасно. Это было похоже на похороны. Мама плакала, папа плакал, плакали братья и сёстры. Они говорили мне, что я самый лучший, что мне нечего расстраиваться, потому что я успею сыграть ещё на пяти чемпионатах. Но все они плакали. И это было хуже всего. В тот день, самый печальный в моей карьере, я поклялся, что возьму свое. Ногами, сердцем, мыслями я ощущал, что я им всем ещё покажу. Я сыграю ещё на многих чемпионатах мира», - рассказывал позже Марадона.

Аргентина тот мундиаль выиграла и без Марадоны, но форвард позже взял своё.

Шейх на футбольном поле

Во время чемпионата мира 1982 года произошел беспрецедентный случай. В поединке второго тура группового этапа между Францией и Кувейтом после четвертого мяча трехцветных на поле в сопровождении личной охраны вышел ближневосточный шейх Фахид аль-Ахмад ас-Сабахв.

Он потребовал отметить взятие ворот, поскольку, по его мнению, мяч был забит не по правилам.

Дело в том, что незадолго до гола с трибун послышался свисток и игроки кувейтской сборной остановились, а форвард французов Ален Жиресс без проблем вколотил мяч в сетку.

Шейх увел свою команду с поля и после споров, которые продолжались около 8 минут, главный арбитр встречи, уроженец Ивано-Франковска Мирослав Ступар отметил гол. Команды вернулись на поле и матч продолжился. В итоге Кувейт все равно проиграл со счетом 1:4.

А вот Мирослав Ступар после разразившегося скандала был отстранен от работы на международных поединках.

Фото: АР

Игра века

Игрой века многие эксперты считают драматическую полуфинальную дуэль 1970 года между командами Италии и Германии.

Немцы ответили на гол итальянцев лишь на 90-й минуте и перевели игру в дополнительное время. Там обе сборные успели поочередно выйти вперед. В результате итальянцы выиграли со счетом 4:3, однако эта победа обошлась дорого: в финале их с разгромным счетом обыграли бразильцы.

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